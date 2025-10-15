Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения со странами СНГ

Президент Ильхам Алиев утвердил "Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества независимых государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, утверждается подписанное на заседании Совета глав правительств Содружества независимых государств 28 октября 2022 года "Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества независимых государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения" с соответствующей оговоркой Азербайджанской Республики.