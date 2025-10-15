Геологи обнаружили первые следы «прото-Земли» возрастом 4,5 млрд лет

Ученые впервые обнаружили остатки "прото-Земли" - планеты, существовавшей 4,5 млрд лет назад до гигантского столкновения, которое сформировало современную Землю. Исследование MIT показало уникальный химический отпечаток в древних породах, дающий возможность заглянуть в состав самой ранней Земли и понять, как зарождалась наша планета.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в журнале Science X.

Модели формирования Солнечной системы показывают, что в начале планета была каменистой и бурлила лавой, а затем менее чем через 100 млрд лет удар метеорита вызвал "гигантский удар", который "сбросил" химический состав Земли. Однако новая работа показывает, что части оригинальной "прото-Земли" сохранились.

Команда выявила уникальный химический след в древних породах - дефицит изотопа калия-40, который не мог возникнуть в результате обычных геологических процессов или последующих столкновений. Образцы были собраны в Гренландии, Канаде и на Гавайях, включая древние лавовые породы, поднятые вулканами из мантии Земли.

"Мы видим кусочек самой древней Земли, еще до гигантского столкновения. Это удивительно, потому что ожидалось, что такой след постепенно исчезнет в ходе эволюции планеты", - отметила профессор MIT Николь Ни.

Исследователи подтвердили, что материалы с дефицитом калия-40 являются остатками "прото-Земли". Интересно, что химический состав этих образцов не совпадает ни с одним из известных метеоритов, что говорит о неполноте нынешнего "метеоритного каталога" и о том, что многое о формировании Земли еще предстоит открыть.

Открытие не только проливает свет на состав самой ранней Земли, но и помогает понять, из чего формировались планеты Солнечной системы, а также расширяет возможности для будущих исследований происхождения планет и химической эволюции.