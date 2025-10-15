"Они уже были вторыми, и я уверен, что станут первыми!"

Завершившийся чемпионат Европы по шахматам, проходивший в грузинском городе Батуми, оставил весьма двойственное впечатление у отечественных любителей шахмат. С одной стороны, отличное выступление нашей мужской команды, завоевавшей серебряные медали чемпионата, а с другой - лишь десятое место женской сборной, которая еще на прошлом чемпионате континента также завоевала "серебро".

О том, как выступили наши команды, İdman.Biz поговорил с президентом Федерации шахмат Азербайджана Маиром Мамедовым, передает Day.Az.

- С чьих итогов начнем - мужской или женской команды?

- Давайте начнем с женщин. Мужчины ведь должны им уступить (смеется).

- Хорошо. Кто и как проявил себя в нашей женской команде?

- Сразу скажу, что верю в потенциал нашей женской сборной. Особенно если в нее вернется лидер - Гюнай Мамедзаде (сейчас она находится в декретном отпуске - прим. авт.).

Мы в последний момент включили в состав Аян Аллахвердиеву. Она показывает отличные результаты: чемпионка мира среди девушек до 18 лет, вице-чемпионка до 20 лет, и это - в Китае, что, согласитесь, очень значимо.

Аян - сильная шахматистка, но пока ей мешает психологическая неустойчивость. Это сказалось и здесь, как и отсутствие опыта выступлений в подобных турнирах. Ведь на таком уровне она еще не играла. Думаю, ее выбила неудача в матче с Францией: она зевнула мат в один ход в цейтноте... Это сильно повлияло на нее. К тому же команда была вынуждена играть практически одним составом.

Ульвия Фаталиева вновь проявила лидерские качества. Мы даже дали ей отдохнуть в последнем туре, который, увы, для нас уже ничего не решал.

Говхар Бейдуллаева и Ханым Баладжаева продемонстрировали неустойчивую игру, показав, что им пока не хватает пробивной силы. Они не смогли реализовать выигранные позиции, хотя обе - шахматистки очень высокого уровня. Их рейтинг, на мой взгляд, не отражает их реальную силу - они гораздо сильнее.

Гюльнар Мамедова показала, что хорошо поработала над ошибками и провела достойный чемпионат. Этот турнир она точно может занести себе в актив.

У этой команды очень большое будущее. Они уже были вторыми, и я уверен, что станут первыми!

- А как оцените выступление мужской сборной?

- Мужчины приятно удивили. Единственный, кто отыграл все девять туров без замен, Шахрияр. Он выложился по полной, устал, но проявил себя как настоящий лидер. Да, в последнем туре пропустил матовую атаку, но усталость сыграла свою роль. Думаю, будь он посвежее - мог и выиграть.

А вот Рауф Мамедов был нестабилен, но как он принес победу в матче с Украиной - это было просто блестяще! Красивая комбинация, очень сильная партия.

Что касается Магомеда Мурадлы - это будущее нашей команды, наших шахмат. Но ему еще предстоит много работать. Мы бережно относимся к нему, даем время развиваться.

Айдын Сулейманлы более опытный, "обстрелянный". Он играл на Олимпиаде в Будапеште на первой доске и здесь завершил турнир с плюсом. Ему тоже есть куда расти - хочется, чтобы таких плюсов было больше.

Кроме того, подрастают Ахмед, Риад и Хаган - они тоже наше будущее.

- А что скажете об Эльтадже Сафарли?

- Эльтадж просто триумфально вернулся в сборную! Взял "золото" на своей доске, провел лучший турнир, поднял рейтинг сразу на 14 пунктов. Что тут добавить? Он молодец!

В целом, команда сыграла очень хорошо. Да, в последнем туре мы упустили шанс стать чемпионами, но в целом, выступление отличное.

- Матчи с командой Армении по-прежнему принципиальны?

- Думаю, да. Сейчас мы сыграли с обеими командами - мужской и женской - уже второй раз в истории. Первый был на Олимпиаде 2022 года: тогда девушки выиграли 4:0, а мужчины проиграли 1:3. На этот раз обе наши команды победили в один день. Мужчины выиграли 2,5:1,5 - и Шахрияр отыгрался за прошлое поражение. Девушки победили 3:1.

Да, у женщин были неудачные матчи с Францией и Грецией, а у мужчин на этот раз обошлось без серьезных провалов. Были отдельные неудачи, но они не повлияли на итоговый результат.

- Что дальше? Какие планы?

- Что может быть дальше? Будем работать, чтобы добиваться еще больших успехов!