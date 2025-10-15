Инициативы по судебной реформе совершенствуются и одобряются в парламенте

Отношения между Милли Меджлисом и судебной системой носят характер сотрудничества. Инициативы по судебной реформе часто обсуждаются, совершенствуются и одобряются в парламенте.

Об этом заявила спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на встрече с участниками международной конференции "Взаимоотношения судебной власти с двумя другими ветвями власти", состоявшейся в Баку в рамках 67-й Генеральной ассамблеи Международной ассоциации судей, которая прошла в парламенте, сообщает Day.Az.

Спикер отметила, что нынешний созыв Милли Меджлиса был сформирован в результате выборов, состоявшихся в сентябре 2024 года. Эти выборы впервые прошли на всей территории нашей страны за период независимости.

"Как вам известно, 20% территории Азербайджана в течение 30 лет находились под оккупацией Армении. Осенью 2020 года в результате 44-дневной Отечественной войны Карабах и Восточный Зангезур были освобождены от оккупации, а в сентябре 2023 года в результате однодневных антитеррористических мероприятий суверенитет нашего государства был восстановлен на всей нашей территории. Поэтому эти выборы имеют историческое значение для азербайджанцев", - сказала она.

С.Гафарова добавила, что в однопалатный парламент Азербайджана избраны представители 11 политических партий.

"Большинство депутатских мандатов принадлежит партии "Ени Азербайджан" - ведущей политической силе общества. 41 депутат - независимый. Из 125 депутатов парламента 26 - женщины. Это свидетельствует об увеличении их числа в парламенте по сравнению с предыдущими периодами", - подчеркнула она.