Увеличено количество сотрудников Службы финансового мониторинга Азербайджана - УКАЗ
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот вопрос нашел отражение в Указе Президента Ильхама Алиева о внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики № 215 от 18 июля 2018 года "Об обеспечении деятельности Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики".
Согласно указу, количество сотрудников Службы финансового мониторинга увеличено с 55 до 65 штатных единиц.
