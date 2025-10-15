Увеличено количество сотрудников Службы финансового мониторинга Азербайджана

Увеличено количество сотрудников Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот вопрос нашел отражение в Указе Президента Ильхама Алиева о внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики № 215 от 18 июля 2018 года "Об обеспечении деятельности Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики".

Согласно указу, количество сотрудников Службы финансового мониторинга увеличено с 55 до 65 штатных единиц.