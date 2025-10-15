https://news.day.az/world/1788319.html Наводнение в Мексике: растет число пропавших без вести - ВИДЕО После того, как подтверждённое количество жертв наводнений в Мексике перевалило за 70 человек, резко выросло количество пропавших без вести людей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
После того как подтверждённое количество жертв наводнений в Мексике перевалило за 70 человек, резко выросло количество пропавших без вести людей.
Студенты факультета здравоохранения Университета Веракруса в регионе Позарика-Тукспан призвали к протестам после того, как 192 их коллеги были объявлены пропавшими без вести в результате наводнений.
