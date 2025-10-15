SpaceX Starship завершила 11-й испытательный полёт

13 октября с космодрома в Техасе SpaceX осуществила 11-й испытательный запуск ракеты Starship V2, ставший финальным для этой версии космического корабля. Пуск состоялся в 18:23 по центральному времени США, полет верхней ступени продлился чуть больше часа. За это время SpaceX проверила сразу несколько ключевых технологий - включая новую схему посадочного торможения ускорителя, траекторию возврата корабля и стойкость термозащиты при входе в атмосферу.

Как передает Day.Az, ускоритель Super Heavy после выполнения задачи совершил контролируемое приводнение в Мексиканском заливе, а сам корабль Starship мягко приводнился в Индийском океане.

Главными целями миссии стали безопасное приводнение ускорителя и контролируемая посадка корабля в Индийском океане после повторного включения двигателей и сброса восьми макетов спутников Starlink. Впервые SpaceX применила новую стратегию посадочного торможения:

"Super Heavy впервые использовал 13 двигателей на начальной фазе посадки, а затем перешёл на конфигурацию из пяти двигателей для бокового маневрирования. Ранее применялось только три двигателя", - пояснили в компании. Эта схема будет использоваться в следующем поколении ускорителей, что повысит точность и надёжность посадок.

Инженеры SpaceX сознательно сняли часть теплозащитных плиток на Starship, чтобы проверить поведение корабля при экстремальном нагреве. Корабль выдержал вход в атмосферу без критических повреждений.

После 2,5 минут полёта ускоритель отделился от корабля и точно приводнился в Мексиканском заливе. Через 19 минут Starship достиг высоты 192 км, выпустил восемь макетов спутников Starlink и спустя 66 минут после старта успешно приводнился в Индийском океане.

Камеры, заранее установленные на буе SpaceX, засняли момент идеального приводнения. На этом эпоха Starship V2 завершилась - теперь компания полностью сосредоточится на более совершенной версии V3. Ранее Илон Маск заявил, что в конце 2026 года SpaceX запустит Starship с человекоподобным роботом Optimus на Марс.