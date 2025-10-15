На Солнце произошла вспышка класса X

Вторая по силе вспышка за последние четыре месяца произошла на Солнце, в течение дня возможны события максимального балла Х.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Около получаса назад зарегистрирована вспышка уровня М4.8. Согласно каталогам, это второе по силе событие за последние четыре месяца", - написали в Telegram-канале лаборатории.

Отмечается, что в течение дня могут произойти вспышки класса X, а также может быть побит многомесячный рекорд по количеству вспышек на Солнце.

"Графики показывают непрерывный рост фонового излучения Солнца, которое за сутки выросло в четыре раза и приближается к уровню М", - уточнили в РАН.