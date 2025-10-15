"Кяпаз" подписал контракт с молодым форвардом

Гянджинский футбольный клуб "Кяпаз" подписал контракт с еще одним игроком.

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу гянджинского клуба.

"Кяпаз" пополнили состав Шахмаром Ашуровым. 21-летний нападающий подписал контракт до конца текущего сезона.

Отметим, что ранее Ашуров выступал за клуб "Зиря".