"Кяпаз" подписал контракт с молодым форвардом
Гянджинский футбольный клуб "Кяпаз" подписал контракт с еще одним игроком.
Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу гянджинского клуба.
"Кяпаз" пополнили состав Шахмаром Ашуровым. 21-летний нападающий подписал контракт до конца текущего сезона.
Отметим, что ранее Ашуров выступал за клуб "Зиря".
