В Копенгагене отметили 5-летие Победы Азербайджана музыкой Узеира Гаджибейли

В столице Дании, Копенгагене, состоялся концерт, посвященный 5-летию славной Победы Азербайджана в Отечественной войне и 140-летию со дня рождения великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой.

Отмечается, что мероприятие проведенное при поддержке Государственного комитета, было инициировано Датско-азербайджанским обществом "Вэтэн" и азербайджанской пианисткой Айнур Меликовой, проживающей в Швеции.

В концерте проведенном в Культурном центре "Альбертслунд" в Копенгагене приняли участие представители азербайджанской и турецкой диаспор, а также местной общественности.

Выступая на открытии мероприятия, председатель датско-азербайджанского общества "Вэтэн" Мехрибан Сафар Алиева обратила внимание на важность этого события, где музыка сочетается с национальной идентичностью и чувством гордости. Она подчеркнула, что Вторая Карабахская война стала примером солидарности и гордости для нашего народа: "Победа - символ уважения к прошлому, веры в будущее, а музыка - звук этой Победы", - отметила она.

Первый секретарь посольства Турции в Дании Озгюр Кафадар в своей речи также рассказал о важности мероприятия, отметив, что подобные культурные инициативы способствуют дружбе и взаимопониманию между народами.