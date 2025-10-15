На границе с Ираном обнаружен тайник с крупной партией наркотиков

На азербайджано-иранской границе обнаружена крупная партия наркотиков.

Как сообщает Day.Az, в рамках совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) и Государственной пограничной службой (ГПС) Азербайджана в целях борьбы с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств, в районе Бейлаган на участке государственной границы с Ираном был выявлен тайник с крупной партией наркотиков.

При попытке изъятия наркотиков из тайника был задержан Асиф Вагиф оглу Гусейнов, 1989 года рождения.

В ходе осмотра трех обнаруженных свертков было изъято около 26 килограммов высушенной марихуаны и 2520 таблеток метадона M40, содержащих наркотические вещества.

В настоящее время оперативно-следственные мероприятия продолжаются.