Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился в Берлине с советником Канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтером Зауттером.

Как сообщает Day.Az, об этом помощник Президента Азербайджана поделился в своем аккаунте в X.

Отметив, что на встрече обсуждались двусторонние и региональные вопросы между двумя странами, Хикмет Гаджиев добавил: "Новый период мира в регионе открывает широкие возможности для развития связей и сотрудничества с Европейским Союзом".