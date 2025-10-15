https://news.day.az/politics/1788408.html Хикмет Гаджиев встретился в Берлине с советником канцлера Германии Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился в Берлине с советником Канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтером Зауттером.
Хикмет Гаджиев встретился в Берлине с советником канцлера Германии
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился в Берлине с советником Канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтером Зауттером.
Как сообщает Day.Az, об этом помощник Президента Азербайджана поделился в своем аккаунте в X.
Отметив, что на встрече обсуждались двусторонние и региональные вопросы между двумя странами, Хикмет Гаджиев добавил: "Новый период мира в регионе открывает широкие возможности для развития связей и сотрудничества с Европейским Союзом".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре