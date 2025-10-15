Milli Məclisin sədri Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci illik iclasının iştirakçıları ilə görüşüb
Oktyabrın 15-də Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci illik iclasının iştirakçıları ilə görüşüb.
Parlamentdən Day.Az-а verilən məlumata görə, görüşdə Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci illik iclasının iştirakçılarını Milli Məclisdə salamlayan Sahibə Qafarova deyib ki, təxminən 100 ölkənin milli Hakimlər Assosiasiyalarını bir araya gətirən bu təşkilat dialoq və əməkdaşlıq üçün mühüm platforma rolunu oynayır.
Bu il bu tədbirin Azərbaycanda keçirilməsi ölkəmiz üçün rəmzi əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən, 2025-ci il ölkəmizdə "Konstitusiya və Suverenlik İli" elan olunub. 30 il əvvəl, 1995-ci ildə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası hazırlanaraq qəbul edilib.
Konstitusiyada hakimiyyət bölgüsü prinsipi təsbit olunub ki, bu prinsipə əsasən, qanunverici, icraedici və məhkəmə hakimiyyətləri qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir və öz səlahiyyətləri çərçivəsində müstəqildirlər.
Parlamentin spikeri söyləyib ki, Prezident İlham Əliyevin tədbir iştirakçılarına ünvanladığı müraciətdə də qeyd olunduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci illik iclasına ev sahibliyi etmək hüququnu qazanması ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun artmasının göstəricisidir və qlobal hüquq ictimaiyyətinin Azərbaycan məhkəmə-hüquq sisteminə olan inam və etimadını əks etdirir.
Sonra spiker Sahibə Qafarova Azərbaycanın parlamentarizm tarixi haqqında məlumat verib.
Görüşdə Milli Məclisin sədri parlamentin qanunvericilik, təmsilçilik və nəzarət funksiyalarını həyata keçirdiyini qeyd edərək parlamentin əsas funksiyalarına uyğun olaraq Milli Məclisin Konstitusiya qanunlarını, eləcə də səlahiyyət dairəsinə daxil olan digər qanun və qərarları qəbul etdiyini qeyd edib. Onun sözlərinə görə, parlamentin təmsilçilik funksiyası mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu funksiyaya uyğun olaraq, deputatlar seçicilərinin qaldırdığı məsələləri hökumət, bələdiyyələr və digər aidiyyəti qurumlar qarşısında gündəmə gətirir, onların ehtiyac və tələblərinə uyğun həll yollarının tapılması üçün səy göstərirlər.
Spiker parlamentin nəzarət funksiyası barədə danışarkən deyib ki, Konstitusiyaya əsasən, Milli Məclis dövlət büdcəsini təsdiq edir və onun icrasına parlament tərəfindən formalaşdırılan Hesablama Palatası vasitəsilə nəzarəti həyata keçirir. Qanunvericiliyə görə, Hesablama Palatası öz fəaliyyətinə dair illik hesabatı Milli Məclisə təqdim edir. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti də hər il yaz sessiyası zamanı Milli Məclis qarşısında öz fəaliyyətinə dair hesabat verir.
Qonaqların diqqətinə çatdırılıb ki, Milli Məclis ilə məhkəmə sistemi arasındakı münasibətlər qarşılıqlı əməkdaşlıq xarakteri daşıyır. Məhkəmə-hüquq islahatlarına dair təşəbbüslər parlamentdə mütəmadi olaraq müzakirə edilir, təkmilləşdirilir və qəbul olunur.
Milli Məclisin sədri deyib ki, hazırda fəaliyyət göstərən, VII çağırış Milli Məclis 2024-cü ilin sentyabrında keçirilmiş seçkilərlə formalaşıb. Müstəqillik dövründə ilk dəfə olaraq seçkilər ölkəmizin bütün ərazisində keçirilib. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan ərazisinin 20 faizi təqribən 30 il ərzində Ermənistanın işğalı altında idi. 2020-ci ilin payızında 44 günlük Vətən müharibəsi və 2023-cü ilin sentyabrında keçirilmiş 1 günlük antiterror tədbirləri nəticəsində Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələri işğaldan azad edilmiş, dövlətimizin ərazi bütövlüyü və suverenliyi tam bərpa olunmuşdur. Bu səbəbdən həmin seçkilər bizim üçün tarixi əhəmiyyət daşıyır.
Çıxışının sonunda Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova əmin olduğunu bildirib ki, Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci illik iclasının nəticələri məhkəmə müstəqilliyinin və hüququn aliliyinin gücləndirilməsinə mühüm töhfə verəcəkdir.
Tədbirdə çıxış edən Milli Məclis Aparatının rəhbəri Fərid Hacıyev Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci illik iclasının iştirakçılarını parlamentdə salamlayaraq illik toplantının işinə uğurlar arzulayıb. O, parlament və məhkəmə orqanları arasında əməkdaşlıqla bağlı fikirlərini açıqlayaraq, Milli Məclisin məhkəmə sisteminə dair bir sıra təşəbbüsləri dəstəklədiyini bildirib. Diqqətə çatdırılıb ki, Milli Məclis Azərbaycan Prezidentinin təqdimatı əsasında Konstitusiya Məhkəməsi, Ali Məhkəmə və Apellyasiya məhkəmələri hakimlərinin namizədliklərini, hakimlərin statusu, məhkəmə qərarlarının icrası və digər məsələlərlə bağlı qərarları təsdiq edir. Hakimlərin özünüidarəetmə orqanı olan Məhkəmə-Hüquq Şurasının bir üzvü də məhz Milli Məclis tərəfindən təyin olunur.
Sonra Fərid Hacıyev slaydlar vasitəsi ilə parlamentin səlahiyyətləri, onun fəaliyyətini tənzimləyən normativ-hüquqi aktlar barədə məlumat verib. Habelə parlamentin prosedur qaydalarını, deputatların fəaliyyətini tənzimləyən digər normativ-hüquqi aktlardan da söhbət açılıb.
Aparat rəhbəri daha sonra qanunvericilik təşəbbüsü hüququ haqqında danışaraq, bununla bağlı prosedur qaydalarına dair ətraflı məlumat verilib. Fərid Hacıyev, habelə qanunverici orqanın strukturu barədə də söhbət açıb.
Tədbirdə Azərbaycan Ali Məhkəməsinin Mülki kollegiyasının sədri Sənan Hacıyev və Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının prezidenti Valter Baron çıxış ediblər. Onlar Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının Bakıda keçirilən 67-ci Baş Assambleyasının iştirakçıları ilə keçirilən görüşə, Azərbaycan parlamentinin tarixi, səlahiyyətləri, qanunvericilik prosedurları və digər məsələlər barəsində ətraflı təqdimata görə təşəkkür ediblər. Qonaqlar Azərbaycan parlamentinin məhkəmə hakimiyyəti ilə sıx əməkdaşlığını təqdir ediblər, Azərbaycanda olmaqdan məmnun olduqlarını və xalqımızın qonaqpərvərliyini yüksək qiymətləndirdiklərini bildiriblər.
Sonda xatirə şəkli çəkilib.
