Apple представила новый самый мощный в истории iPad Pro

Корпорация Apple представила новое поколение планшета iPad Pro, который теперь оснащен новейшим чипом M5, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По заявлению представителей компании, внедрение процессора M5 обеспечивает значительный скачок в производительности, особенно в задачах, связанных с искусственным интеллектом, где прирост может достигать 3,5 раза по сравнению с моделью, выпущенной в 2024 году. При этом внешние изменения в дизайне устройства отсутствуют. Однако фактически новы iPad Pro стал самым мощным в истории компании iPad Pro.

Важным обновлением стала интеграция усовершенствованного модема C1X, который также используется в последних смартфонах iPhone. Благодаря ему скорость передачи данных по сотовым сетям возросла на 50% относительно предыдущего поколения. Apple подчеркивает, что это нововведение позволит пользователям нового iPad Pro более эффективно работать даже вдали от стационарных точек доступа.

Планшет предлагается потребителям в двух типоразмерах - с диагональю дисплея 11 и 13 дюймов. Оба варианта оборудованы экраном Ultra Retina XDR, который поддерживает широкий цветовой спектр P3, адаптивную частоту обновления до 120 Гц и технологию ProMotion. Для требовательных пользователей будет доступна опция с покрытием из нанотекстурного стекла.

Конфигурации памяти включают варианты накопителей на 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Начальная стоимость базовых версий установлена на уровне $999 за 11-дюймовую версию и $1199 за 13-дюймовую. Оба iPad Pro с чипом M5 доступны в двух цветовых решениях: "космический черный" и "серебристый".

Предзаказы на устройства уже открыты на официальном сайте компании.