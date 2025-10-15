https://news.day.az/sport/1788390.html

Объявлено расписание Х тура Мисли Премьер-лиги

Объявлено расписание матчей 10-го тура Мисли Премьер-лиги. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Премьер-лиги Азербайджана (PFL), матчи тура пройдут в течение четырех дней. Первый поединок состоится в Губе, где встретятся "Имишли" и "Карабах". Тур завершится матчем между "Сабах" и "Габала". Мисли Премьер-лига