Объявлено расписание Х тура Мисли Премьер-лиги
Объявлено расписание матчей 10-го тура Мисли Премьер-лиги.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Премьер-лиги Азербайджана (PFL), матчи тура пройдут в течение четырех дней.
Первый поединок состоится в Губе, где встретятся "Имишли" и "Карабах". Тур завершится матчем между "Сабах" и "Габала".
Мисли Премьер-лига
1-й круг, 10-й тур
31 октября
14:00 - "Имишли" - "Карабах"
Губа, стадион Олимпийского спортивного комплекса
1 ноября
14:00 - "Карван-Евлах" - "Зиря",
Стадион города Шамахы
17:00 - "Нефтчи" - "Кяпаз"
Palms Sports Arena
2 ноября
16:00 - "Туран Товуз" - "Шамахы"
Стадион города Товуз
18:30 - "Сумгайыт" - "Араз-Нахчыван"
Стадион города Сумгайыт
3 ноября
19:30 - "Сабах" - "Габала"
Bank Respublika Arena
