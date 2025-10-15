Объявлено расписание Х тура Мисли Премьер-лиги

Объявлено расписание матчей 10-го тура Мисли Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Премьер-лиги Азербайджана (PFL), матчи тура пройдут в течение четырех дней.

Первый поединок состоится в Губе, где встретятся "Имишли" и "Карабах". Тур завершится матчем между "Сабах" и "Габала".

Мисли Премьер-лига
1-й круг, 10-й тур

31 октября
14:00 - "Имишли" - "Карабах"

Губа, стадион Олимпийского спортивного комплекса

1 ноября
14:00 - "Карван-Евлах" - "Зиря",

Стадион города Шамахы

17:00 - "Нефтчи" - "Кяпаз"

Palms Sports Arena

2 ноября
16:00 - "Туран Товуз" - "Шамахы"

Стадион города Товуз

18:30 - "Сумгайыт" - "Араз-Нахчыван"

Стадион города Сумгайыт

3 ноября
19:30 - "Сабах" - "Габала"

Bank Respublika Arena