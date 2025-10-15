Великобритания вводит запрет на импорт продуктов из российской нефти

Британия вводит запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из российской нефти. Об этом заявили в МИД королевства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Великобритания сегодня объявила о запрете импорта нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из сырой нефти российского происхождения", - говорится в сообщении.