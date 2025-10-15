https://news.day.az/world/1788427.html Великобритания вводит запрет на импорт продуктов из российской нефти Британия вводит запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из российской нефти. Об этом заявили в МИД королевства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Великобритания сегодня объявила о запрете импорта нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из сырой нефти российского происхождения", - говорится в сообщении.
