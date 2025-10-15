В Белом доме заявили, что Трамп и Си Цзиньпин поддерживают прочные отношения

Глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин поддерживают прочные отношения, несмотря на обострение ситуации вокруг редкоземельных элементов. Об этом сообщает портал Axios, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Председатель Си и президент Трамп поддерживают прочные отношения. Многие из нас также имеют хорошие рабочие связи с китайскими коллегами, поэтому нас удивило, что Пекин внезапно усилил давление по вопросу редкоземельных элементов - это может показаться мелочью, но подобные шаги способны серьезно повлиять на экономику", - сказал Хассетт в ходе выступления, организованного на площадке Axios.

11 октября Трамп объявил о введении с 1 ноября стопроцентных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на "критически важное программное обеспечение". Эти меры представлены как ответ на "чрезвычайно агрессивную позицию" Китая в торговле.

Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует 70% мирового рынка. Объявление Трампа вызвало обвал на фондовом рынке США с потерей капитализации в $1,65 трлн.