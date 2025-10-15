Историческому выбору - 22 года: начало эпохи Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Двадцать два года назад Азербайджан пережил один из самых судьбоносных поворотов своей новейшей истории. После ухода в мир иной великого Гейдара Алиева страну возглавил Ильхам Алиев. Для кого-то это было естественным продолжением политической линии национального возрождения, для других - испытанием на прочность молодой государственности. Но с высоты сегодняшнего дня можно сказать без преувеличения: именно тогда, осенью 2003-го, Азербайджан сделал выбор в пользу стабильности, поступательного развития и сильной власти, а значит - в пользу великого будущего.

Оппозиция, впрочем, тогда этот выбор не приняла. Итоги президентских выборов 2003 года были поставлены ею под сомнение. На улицы Баку вышли толпы сторонников оппозиционных партий, уверенных, что могут силой изменить волю большинства. Прекрасно помню тот накал страстей. Помню и тот день, когда задал вопрос тогдашнему башкану партии "Мусават" Исе Гамбару: где он сам находился в момент, когда люди, вдохновленные его речами, столкнулись с полицией на улицах столицы? Его ответ потряс меня своей холодной беспечностью: "Я в это время пил чай у одного из своих соратников".

Тогда, в пылу политических страстей, это выглядело как мелкая деталь. Сегодня - как симптом. Симптом безответственности тех, кто пытался играть с судьбой целой страны, не имея ни стратегии, ни понимания, куда ведут их собственные призывы. С ужасом сейчас можно представить, какой была бы участь Азербайджана, окажись в 2003 году у власти Иса Гамбар или кто-то из лидеров так называемой радикальной оппозиции.

История постсоветского пространства убедительно показала, к чему приводит политика популизма, уличных революций и авантюризма. Да, отечественные оппозиционеры того времени пытались подражать Михаилу Саакашвили и Виктору Ющенко - символам так называемых "цветных революций". Тогда многим казалось, что за этими движениями стоит свежий ветер свободы, что они принесут народам счастье и процветание. Но где сегодня эти "герои"?

Михаил Саакашвили - в тюрьме. Как ни крути, но именно в период его президентства, в августе 2008 года, между Россией и Грузией вспыхнула война. Да, агрессором тогда выступила Россия, но мудрость государственного лидера как раз и заключается в том, чтобы не дать внешним силам втянуть свою страну в гибельное противостояние. Саакашвили не сумел проявить такой мудрости. Его эмоциональность, амбиции и переоценка собственной популярности дорого обошлись Грузии - потерей Абхазии и Южной Осетии, тысячами беженцев и долгими годами политической нестабильности.

Потом Саакашвили пытался "реинкарнировать" себя в Украине. Но и там быстро стало ясно: реформаторский талант, которым он хвастался, оказался мифом. Он стал пешкой в игре украинских олигархов, потерял доверие общества и, в конце концов, превратился в символ чужих надежд, неоправдавшихся ни в Грузии, ни за ее пределами.

А Виктор Ющенко? Человек, поднявшийся на украинский политический Олимп на гребне "оранжевой революции", уже спустя несколько лет оказался политическим аутсайдером. Его рейтинг стремительно рухнул, и Ющенко вошел в историю как президент, при котором Украина продала за рубеж больше оружия, чем когда-либо. Оружия, которого теперь так не хватает на фронтах войны с Россией. Он так и остался "сбитым лётчиком" - напоминанием о том, что революции без ответственности и стратегии всегда заканчиваются разочарованием.

Азербайджан избежал этих сценариев. В тот момент, когда извне государства метались между хаосом и сменой флагов, страна выбрала путь эволюции, а не революции. И этот выбор оказался исторически верным. При Президенте Ильхаме Алиеве Азербайджан стал государством, где стабильность сочетается с модернизацией, а национальные интересы стоят выше любых внешних диктатов. За два десятилетия страна превратилась в лидера Южного Кавказа, в надежного партнера для Европы и Азии, в энергетическую державу с мощной дипломатией.

Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан не просто сохранил независимость - он сделал её неоспоримой. Самое его главное достижение - полное восстановление суверенитета и территориальной целостности. Карабахский вопрос, который десятилетиями считался "замороженным", был решён решительно, стратегически, в духе национальной воли и международного права.

Победа в 44-дневной Отечественной войне осенью 2020 года стала не только военным, но и моральным триумфом - символом новой эпохи. Эта победа - результат долгой, выверенной, поэтапной политики. Это - итог не одного дня и не одной кампании. Президент Ильхам Алиев шаг за шагом укреплял армию, создавал экономический фундамент, развивал дипломатию, формировал образ Азербайджана как современного и уверенного государства, способного самостоятельно определять свою судьбу.

Да, Ильхам Алиев оказался тем политиком, кто сумел объединить традиции и модернизацию. Он говорит языком современного мира, но его политика глубоко национальна по духу. Он понимает, что сила государства - в людях, их уверенности, вере в завтрашний день. Сегодня, спустя 22 года с момента победы Ильхама Алиева на первых в его политической жизни президентских выборах, Азербайджан уверенно смотрит в будущее. Карабах снова стал живым, азербайджанским, возрожденным. И в каждом этом шаге - отпечаток политической воли, дальновидности и настойчивости Президента Азербайджана Ильхама Алиева.