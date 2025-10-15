Азербайджанские кикбоксеры завоевали 8 золотых медалей на Кубке мира
Азербайджанские кикбоксеры успешно выступили на Кубке мира, который прошел в столице Узбекистана - Ташкенте. Кикбоксеры завоевали 8 золотых медалей.
Как сообщает Day.Az, золотые медали завоевали представители Азербайджана Аллахверди Дамиров (K1, 51 кг), Эльвин Мамедов (LK, 57 кг), Мухаммед Иманов (K1, 60 кг), Гашам Мамедов (LK, 81 кг), Рафик Бабазаде (K1, 57 кг), Али Майылзаде (LK, 57 кг), Али Акбер (K1, +81 кг) и Элмураз Мусаев (LC, 74 кг).
Серебряные медали получили Руфат Ахмедзаде (LK, 63,5 кг), Мирзаджан Алиев (LK, 60 кг), Раван Яралыев (LK, 81 кг), Эльнар Гаджиев (LK, 51 кг), Айлин Гусейнзаде (KL, 42 кг), Айлин Гусейнзаде (LC, 42 кг), Али Джаббарзаде (LC, 57 кг), Эльмир Мирзалиев (KL, 69 кг) и Сеймур Гулиев (KL, 42 кг).
Бронзовыми призёрами стали Фархад Тагизаде (FC, 51 кг), Хабиб Акперов (LK, 86 кг), Кенан Мамедли (LK, 67 кг), Эльмир Мирзалиев (LC, 69 кг), Рамиз Мамедов (FC, 57 кг), Али Гараев (LC, 69 кг), Аллахверди Гаджиев (LK, 81 кг), Ибрагим Гулиев (FC, 81 кг) и Гурбан Велиев (LK, 67 кг).
