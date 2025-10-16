Сколько средств выделят на восстановление освобожденных территорий в следующие 4 года?

Согласно прогнозам, расходы на реконструкцию и восстановление территорий, освобожденных от оккупации (в рамках проекта Плана "Большое возвращение - I"), в 2026-2029 годах составят 13,5 миллиарда манатов, причём их удельный вес в капитальных расходах составляет 23,5 %.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, данная информация отражена в "Среднесрочной бюджетной рамке на 2026-2029 годы", подготовленной Министерством финансов.

Отмечается, что в среднесрочный период значительную часть капитальных расходов государственного бюджета составит реализация Программы "Большое возвращение", а также укрепление обороноспособности и безопасности страны.

