Гороскоп на 16 октября

Гороскоп на сегодня хорош для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий. Несмотря на то, что с точки зрения дисциплины и субординации этот день не лучший, зато он может оказаться очень плодотворным по результатам. Главное - не давить на окружающих, оставляя за ними определенную свободу. Сегодня такая политика может принести отличные дивиденды. Звезды сегодня не приемлют ограничений и рамок ни в чем, в том числе и любви! Отличный повод для того, чтобы завязать новое знакомство, проявить фантазию в любви или сделать своему любимому человеку неожиданный, но очень приятный сюрприз, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овну может показаться, что центр вращения Вселенной непременно должен находиться где-то рядом с ним. Ну а поскольку у Вселенной на этот счет может быть иное мнение, Овна такая ситуация будет немало удивлять. Раз за разом он будет делать все, чтобы исправить эту ситуацию, активно привлекая к себе внимание и стараясь попасть в самый эпицентр событий. Здесь главное - не переусердствовать, так как не всегда быть в центре - хорошо.

Телец

Сегодня Телец рискует с головой войти в роль домашнего тирана и диктатора! При этом самому Тельцу вполне может казаться, что он просто проявляет полезную инициативу на благо всей семье. Вот только со стороны домашних это будет изрядно походить на самодурство. Если Телец не хочет излишне накалять обстановку, ему не мешает уменьшить количество командирских ноток в своем голосе.

Близнецы

Сегодня если уж Близнецам придет какая-то мысль в голову, то она легко может приобрести характер навязчивой идеи. Больше того, мысли сегодня в голову Близнецов будут приходить чаще обычного, а значит и навязчивых идей может оказаться куда больше одной. В таком состоянии Близнецам лучше свести общение к минимуму, иначе разговоры то и дело будут перерастать в бессмысленный спор. Лучше уж творчеством каким-нибудь заняться. Там от навязчивых идей, по крайней мере, не будет вреда.

Рак

Сегодня Раку будет трудно понять, почему самые приятные удовольствия по совместительству являются еще и грехами. Ну что плохого в лишнем пирожном или поцелуе? Одним словом, Раку сегодня логичным покажется правило: "Если нельзя, но очень хочется, то можно". В принципе, ничего плохого в этом нет, если только дополнить эту формулу маленьким пунктом: "Все хорошо в меру".

Лев

Сегодня у Льва может проснуться неодолимое желание покомандовать окружающими. Что ж, если вы ощущаете в себе реальные качества лидера, то дерзайте! А вот если этих качеств в характере Льва недостает, то не стоит и пытаться. Лучше в стрелялку какую-то поиграть - там хотя бы отмену можно сделать. А еще лучше сегодня для Льва переключить свою бурную энергию на романтическое свидание - он об этом не пожалеет.

Дева

Сегодня жизнь заставит Деву побороться с обстоятельствами! Несмотря на то, что сама Дева не будет настроена на повышенную активность, какие-то события то и дело будут требовать ее энергичного участия. Кто-то из ее окружения может незаметно втянуть Деву в затяжной спор или (еще хуже) запрячь ее в решение какой-то ненужной Деве задачи. Естественно, Дева будет сопротивляться этому всеми силами - однако не факт, что ее сопротивление окажется успешным.

Весы

Сегодня у Весов есть возможность узнать что-то необычное и интересное! В этот день их жизнь будет полна ярких, феерических эмоций и впечатлений. Единственное условие - не придавать большого значения досадным пустякам. Если не обращать внимания на мелочи, день будет ярким, словно брызги шампанского. Ну а, зациклившись на мелочах, Весы рискуют всерьез испортить настроение и себе, и окружающим.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет испытывать трудности с самоорганизацией и дисциплиной. Удержаться в этот день в привычных рамках будет на удивление трудно, хотя именно к этому Скорпион и будет стремиться. Отсюда и внутренний конфликт, когда одна половинка души стремится к порядку, а другая - к хаосу. Вопрос лишь в том, что сегодня в его душе перевесит.

Стрелец

Сегодня интересы и планы Стрельца в течение дня не раз будут решительным образом меняться! Весь день его будет тянуть то в одну, то в другую сторону, и противиться этим порывам будет затруднительно. По-хорошему, чтобы добиться в этот день хоть чего-то, Стрельцу не мешало бы сосредоточиться на чем-нибудь одном. Вот только едва ли это получится - слишком уж переменчивы сегодня ветры в его голове.

Козерог

Сегодня Козерог рискует в полной мере прочувствовать, что такое воинственность. Нет, никакой войны он объявлять не собирается. Да и зачем объявлять? Куда удобнее начать войну без объявления, застав противника врасплох! Такие порывы будут возникать в душе Козерога неоднократно. Стоит ли удивляться, если день при таком настроении пройдет в конфликтах и ссорах?

Водолей

Сегодня Водолей способен легко увлечься самыми разнообразными вещами. Эти увлечения будут накатывать неожиданно, захватывая Водолея с головой. Однако в течение дня этих увлечений может быть столько, что Водолей и сам перестанет понимать, что больше его привлекает и куда его тянет. Так что рассчитывать в этот день на его постоянство чувств не стоит. Ну, вот такой сегодня Водолей - немного ветреный и непостоянный!

Рыбы

Сегодня Рыбы рискуют неожиданно для себя увлечься какой-нибудь малозначимой ерундой. Впрочем, самим Рыбам предмет их увлечения ерундой казаться как раз-таки и не будет! Больше того, эта вещь способна захватить внимание настолько, что из-за этого Рыбы упустят что-то действительно важное. Поэтому строить на сегодняшний день серьезные планы не стоит. Лучше посвятить день творчеству или любви.