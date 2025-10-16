Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева турецкому телеканалу A Haber

16 октября 2020 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью турецкому телеканалу "А-Haber".

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ предлагает вниманию данное интервью.

-Приветствуем всех с экранов "А-Haber". Взоры всего мира прикованы к Карабахскому региону. Сегодня Карабах, тридцать лет находящийся под армянской оккупацией, переживает большую трагедию, так как армяне, несмотря на гуманитарное прекращение огня, продолжают обстреливать гражданских лиц и азербайджанскую армию. Естественно, азербайджанская армия не оставляет эти атаки без ответа, армянской армии наносятся тяжелые удары.

Какова последняя ситуация в регионе, и что следует ожидать? В связи с этим мы узнаем мнение Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего господина Ильхама Алиева.

Господин Президент, выражаем Вам глубокую признательность, в частности, от имени "А-Haber". Большое спасибо, что приняли нас.

-Спасибо, благодарю.

-Господин Президент, конечно, мы начнем беседу с ситуации в регионе. Вчера Армения вновь подвергла обстрелу гражданских лиц. В Тертере было обстреляно кладбище, и трое наших азербайджанских братьев стали шехидами. Как Вы расцениваете это нападение?

-Это - очередное проявление армянского фашизма. Обычно, когда они терпят поражение на поле боя, то открывают огонь по гражданским лицам. Мы видели это и во время первой Карабахской войны. Именно наши ненавистные соседи совершили Ходжалинский геноцид.

И на этот раз, увидев свою беспомощность перед азербайджанской армией на поле боя и неспособность оказать нам сопротивление на оккупированных землях, они вновь взяли на прицел гражданских лиц, наши граждане погибли в результате подлого нападения, как в Гяндже, так и вчера на кладбище в Тертере. Это - место, где люди участвуют в похоронах, оно считается священным для любого человека. Но для наших ненавистных соседей понятия "священный", как видно, не существует. Это - преступление против человечности, еще раз демонстрирующее хищническую натуру Армении. Но оно также показывает, что такие подлые нападения не смогут заставить нас свернуть с нашего пути, не смогут сломить волю азербайджанского народа. Мы и дальше будем продолжать восстанавливать нашу территориальную целостность.

-Конечно, Азербайджан ведет себя очень внимательно и точно в вопросе гражданских лиц. До сегодняшнего дня среди армян не пострадало ни одно гражданское лицо. Однако до сих пор 46 наших азербайджанских братьев стали шехидами. Почему Запад молчит, глядя на эти расправы?

-К сожалению, потери среди гражданских лиц продолжаются, их уже 47 человек. Ранены 222 гражданских лица, около 2 тысяч домов либо полностью разрушены, либо серьезно пострадали. Я уже сказал, что мы отомстим за этих людей на поле боя. Мы никогда не открывали и сегодня не открываем огонь по гражданским лицам, несмотря на то, что были атаки на Гянджу, Тертер. Сегодня с 6 до 8 часов утра - сейчас 9:10 - на Тертерский, Агдамский, Геранбойский и другие районы упало более 220 снарядов. То есть, эти подлые нападения продолжаются. Их основная цель - убивать гражданских лиц, сеять панику, страх среди населения Азербайджана, остановить нас и добиться своих грязных намерений. Но они видят, что это не получается, и сколько бы снарядов не падало, граждане Азербайджана гордо живут на своей земле и терпят все эти трудности. Их объединяет одна цель - чтобы был возвращен Карабах, чтобы флаг Азербайджана был поднят на всех оккупированных землях и была восстановлена наша территориальная целостность.

Что касается вашего второго вопроса - почему Запад молчит? Мы видели это во время первой Карабахской войны. Армения развязала агрессию против нас, оккупировала наши земли, совершила геноцид против нашего народа, а санкции были применены против Азербайджана. В то время - в 1992, 1993 годах в западной печати сформировалось такое преставление, словно Азербайджан является оккупантом, агрессором, а Армения - жертвой агрессии. В меньшем масштабе, меньшем объеме мы видим это и сегодня, потому что отрицать, скрыть истину уже невозможно.

-Господин Президент, в то время - в 1993 году, в частности, в ноябре тоже было объявлено о прекращении огня. И вновь его нарушила Армения, которая совершила убийства людей. Сегодня прекращения огня опять же хочет Армения. Какова цель прекращения огня - остановить наступление азербайджанской армии?

-Знаете, это - их тактика. Прекращения огня запросила Армения. Убедившись в том, что больше не могут защищать оккупированные земли на поле боя, удержать их, они запросили прекращения огня. Мы тоже получили такое обращение, - вы знаете, что Россия взяла на себя эту миссию, - и сказали, что в гуманитарных целях, для обмена телами, пленными может быть объявлено прекращение огня. Однако в то же время в московском заявлении было указано, что необходимо возобновить переговоры по существу. Кроме того, должен остаться неизменным и формат переговоров. Но, как видно, они хотели воспользоваться прекращением огня. Не прошло и дня, как было совершено это подлое нападение на Гянджу. После этого они стали наносить удары по другим нашим городам и фактически грубо нарушили прекращение огня. Так что это - их тактика. Очевидно, прекращение огня им было нужно для того, чтобы собраться с силами, принять мобилизационные меры и совершить новые нападения на нас, потому что после этого прекращения огня они вновь попытались оккупировать поселок Гадрут, трижды атаковали его. И трижды потерпели поражение. Их намерение - вернуть утерянные и не принадлежащие им земли, продолжить свою захватническую политику.

-Кстати, в настоящее время ведется ложная пропаганда, они утверждают, что Гадрут все еще у них, не могут смириться с этим.

-Да, они до сих пор ведут эту лживую пропаганду. В Гадруте уже несколько дней развевается флаг Азербайджана. Абсолютное большинство прилегающих к Гадруту высот, холмов находится под нашим контролем. Если бы Гадрут не был взят, то невозможно было бы взять села Ходжавендского района. Мы продвинулись туда лишь с гадрутского направления.

-Господин Президент, со дня объявления гуманитарного прекращения огня транспортные самолеты постоянно доставляют из России, в частности, в Иреванский аэропорт ракеты. Тем самым, по существу, совершается преступление.

Об этом Вы, в частности, говорили с президентом Ирана Роухани - о закрытии границ, говорили с Россией о доставке ракет. Это оружие предоставляется на безвозмездной основе. Что бы в этой связи Вы хотели сказать Ирану и России?

- У нас нет какой-либо информации об отправке оружия из Ирана в Армению. Наоборот, могу сказать, что Иран и Грузия закрыли свое воздушное пространство и сухопутные дороги для перевозки оружия в Армению. В связи с этим мы бы хотели вновь выразить благодарность правительствам Ирана и Грузии. По имеющимся у нас данным, сегодня с территории Грузии оружие отправляют контрабандным путем гражданскими, а также грузовыми самолетами.

Недавно Армения приобрела один самолет. По нашим данным, она купила его за 30-40 миллионов долларов. Его приобрели проживающие в России состоятельные армянские бизнесмены - Карапетян, Абрамян и другие. Они отправляют проживающих в России армян воевать против нас в качестве наемников. В то же время приобретение этого самолета - "Ил-76" - позволило Армении доставлять оружие контрабандным путем в свою страну. Потому что при каждой отправке продукции военного назначения об этом нужно заявлять. В их же заявлениях указывается, что это гражданский груз. Но в этом самолете были противотанковое оружие "Корнет" и "Конкурс", комплексы противовоздушной обороны "Игла". В то же время, по имеющимся у нас данным, им отправляются приобретенные в России контрабандным путем ракеты. Поэтому мы обратились в Международную организацию гражданской авиации, чтобы они расследовали этот вопрос, остановили это. Это считается международным преступлением. Отправка контрабандного оружия в Армению неприемлема.

Официальные органы России также заявили нам, что Россия не отправляет оружие в Армению. Поэтому мы думаем, что это оружие проживающие в России армянские бизнесмены, состоятельные люди незаконно приобретают на некоторых военных заводах и отправляют в Армению. Расследование в этом направлении продолжается.

- А теперь, господин Президент, мы "отправимся" на фронт. Конечно же, народы Азербайджана и Турции ждут хороших новостей с фронта. Я хочу показать на карте, здесь речь идет о территории в 18 тысяч квадратных километров. Эта территория находится под оккупацией на протяжении 30 лет. Сколько тысяч квадратных километров этой территории освобождено на сегодняшний день? В настоящее время азербайджанская армия продвигается вперед, наносит сокрушительные удары. Мы говорим, что на сегодняшний день армянская армия потеряла половину своей силы. Сколько в цифровом эквиваленте потеряла армянская армия? Можете ли вы представить какие-либо цифры в связи с этим, господин Президент?

- Посчитать площадь освобожденных земель не так уж и сложно, несмотря на то, что цифра меняется каждый день. Вчера я сообщил азербайджанскому народу новость об освобождении шести новых сел. Днем ранее было освобождено еще больше сел. Этот процесс продолжается. Можно сказать, что ежедневно мы освобождаем от оккупации новые территории, новые стратегические высоты. Поэтому эти цифры меняются. Но информация, которая сегодня официально предоставляется, дает основание говорить, какие регионы были освобождены.

Сейчас на этой карте, к примеру, нет Гадрута. Гадрут уже у нас. Абсолютное большинство сел вокруг Физули находится у нас. Теперь мы видим перед собой Физули. Кроме того, мы продвинулись вперед и на южном направлении. На севере позиции на Муровдаге тоже у нас, Суговушан у нас. То есть, мы добились больших успехов на всех направлениях, и этот процесс продолжается. Считаю и уверен, что азербайджанский народ внимательно следит за этим. Особенно жители тех сел, которые освобождаются от оккупации. Для них это, конечно же, исторические дни.

- То есть, сколько тысяч квадратных километров в среднем получается?

- Я бы не хотел говорить это. Потому что это цифра, которая меняется ежедневно. Наша цель - полностью обеспечить нашу территориальную целостность и водрузить азербайджанский флаг на всех оккупированных землях.

- А можете ли Вы назвать потери армянской стороны в цифрах?

- Эти цифры тоже являются ежедневно меняющейся статистикой. Только танков уничтожено свыше 200 единиц, 33 танка были взяты в качестве трофея, они у нас, находятся в исправном состоянии. Уничтожено 35 единиц систем противовоздушной обороны "ОСА". Кроме того, были уничтожены две очень современные системы "С-300".

- Они очень дорогие.

- Да, очень дорогие. Также была уничтожена еще одна очень дорогая система противовоздушной обороны - "ТОР". Выведены из строя или находятся у нас примерно 170 грузовых автомобилей. Также были уничтожены 16 командных центров. По нашим подсчетам, за эти дни армянской армии был нанесен ущерб в размере почти 2 миллиардов долларов, и он растет. Я говорил и обращался к руководству Армении: соблюдайте режим прекращения огня, предоставьте нам график, покиньте наши территории, чтобы эта война остановилась, а вы смогли сохранить оставшееся оружие. Иначе если так пойдет, то мы уничтожим все их вооружение.

- А сколько у Армении человеческих потерь, господин Президент?

- Озвученная ими цифра человеческих потерь, - я имею в виду данные, опубликованные в прессе, - свыше 600 человек. Но по нашим данным, потерь у них в несколько раз больше.

- То есть, Армения скрывает свои потери?

- Конечно.

- Но на фронте ситуация иная.

- Если на сегодняшний день уничтожено 200 танков, то, посчитав их экипаж, можно увидеть какая цифра получается. Кроме того, посчитайте потери на поле боя, личный состав командных центров, экипажи других установок. Есть кадры уничтожения их техники, поэтому я не хотел бы приводить какие-то конкретные цифры. Потому что я всегда ратую за точные цифры, не хотел бы называть непроверенные данные. Но, конечно же, их потери больше 600.

- Можем ли мы, господин Президент, говорить об уничтожении около половины их вооружения?

- Мы не знаем, сколько у них оружия. Но возникает вопрос, откуда у них деньги на вооружение? Бюджет, валютные резервы Армении известны всем. Только за 17-18 дней уничтожено их вооружение на сумму 2 миллиарда долларов, а сколько еще у них его есть. Это - статистика уничтоженного только на оккупированных территориях оружия. А сколько еще оружия на территории Армении? Посмотрите, сколько у них оружия? Где они его купили, где нашли эти деньги? Конечно же, у них нет столько денег. Значит, это им предоставили бесплатно.

- Господин Президент, 18 октября - важный день. День независимости Азербайджана. Азербайджанский народ ждет от Вас в этот день радостных вестей, Иншаллах. Объявите ли Вы какую-нибудь радостную новость про Карабах? Не хотели бы Вы поделится ею с нашими турецкими и азербайджанскими братьями в эфире "A-Haber"?

- Знаете, это, действительно, исторический день. Потому что Азербайджан второй раз в XX веке обрел независимость. Первые годы независимости прошли для нас очень тяжело, трагически. Мы могли потерять независимость. Как потеряли в 1920 году, когда независимость просуществовала всего два года, после чего Азербайджанская Демократическая Республика пала. И на этот раз агрессия Армении против Азербайджана, в то же время, междоусобицы внутри страны привели к большому кризису. И только лишь после прихода к власти общенационального лидера Гейдара Алиева в 1993 году ситуация стабилизировалась, была обеспечена стабильность, Азербайджан уверенно встал на путь развития.

Поэтому 18 октября очень знаменательная для нас дата. Но за этот период - в течение этих 17-18 дней я никогда не ставил перед армией задачу взять в такой-то день этот пункт, в другой день - другой. Потому что у войны свои правила, свои законы. Главное для нас - восстановить нашу территориальную целостность. Когда мы поделимся радостной вестью - 17-го, 18-го, 19-го числа - не особо важно. Важно, чтобы мы это сделали, добились этого. В то же время мы можем предоставить, может так и будет, информацию об освобожденных селах и сегодня. Но самое главное - занять стратегические высоты. Потому что, взяв эти высоты, мы начинаем контролировать более обширную территорию, что создает условия для более успешного проведения азербайджанской армией контрнаступательной операции в дальнейшем.

- Сердце Карабаха, его зеница ока - это Шуша. Азербайджанский народ ждет вестей о Шуше. Иншаллах, Вы дали направление на Шушу?

- Направление - все территории. Каждая пядь оккупированных земель, каждый город родной для нас, дорог для нас. Для меня все села, города одинаково ценны. Но и вы прекрасно знаете, что Шуша занимает особое место в душе азербайджанского народа. Это наш исторический город, очаг древней культуры. Шуша подарила азербайджанскому народу многих очень талантливых, выдающихся личностей. Конечно же, без Шуши наше дело будет сделано наполовину. Естественно, в процессе обсуждений этот вопрос всегда находился на повестке дня.

Знаете, в предыдущий период на столе переговоров было много вопросов. Некоторые предложения заключались в том, что, хорошо, пусть Азербайджан получит пять районов и довольствуется этим, а остальное пусть остается. То есть, нам говорили, что вы хотите все и сразу, а так не бывает, должен быть компромисс и так далее. Но я никогда не соглашался с этим. Получить пять районов, а остальные оставить на потом, на неопределенное время было бы очень неправильно. Поэтому на разных этапах посредники и некоторые международные организации удивлялись, почему Ильхам Алиев не соглашается на это. Мы же говорим ему, что сейчас возвращаем пять районов, хотя Армения, как сейчас стало видно, не хотела возвращать и эти пять районов. Но такие предложения были. Однако моя позиция всегда была такова, что без Шуши наше дело будет сделано наполовину. Поэтому, конечно же, освобождение Шуши занимает особое место среди наших целей. Мы должны стараться для этого, мы должны добиться этого. Когда это будет?

- Скоро, господин Президент?

- Это покажет ближайшее будущее.

- Иншаллах. Наверное, освободить Карабах завещал Вам Ваш покойный отец. Кстати, хотелось бы узнать от Вас о его завещании. Вы действительно сейчас исполняете его. От имени турецкого народа поздравляем и Вас, и азербайджанский народ. Что Вы хотите сказать о завещании Вашего отца?

- Знаете, я всегда старался быть верным пути моего отца. В 2003 году, когда азербайджанский народ в первый раз оказал мне доверие, до выборов я сказал, что, если вы мне окажете это доверие, то я останусь приверженным политическому курсу Гейдара Алиева, буду идти по его пути во всех сферах. Рад, что я сдержал свое слово. Сегодня стремительное и успешное развитие Азербайджана, большое уважение к нему на международной арене, решение социальных, экономических и других проблем внутри страны, реализация крупных проектов, конечно же, являются продолжением пути Гейдара Алиева.

Мир, естественно, меняется. Меняется соотношение сил в мире. Сегодняшний мир, конечно же, нельзя сравнить с тем, что был в 2003 году. Но наши стратегические цели остаются неизменными: укрепить независимость, оставаться приверженными независимой политике, никогда ни от кого не зависеть, ни перед кем не склонять голову, сохранить, беречь свое достоинство и восстановить нашу территориальную целостность. То есть, если быть кратким, то завещание моего отца состояло в этом.

Конечно же, восстановление территориальной целостности является для нас задачей номер один. Для того, чтобы добиться этого, мы приложили большие усилия - политические, экономические, дипломатические, военные. Наша армия фактически была сформирована заново. Сегодня потенциал нашей армии видит весь мир. По предоставленной мне информации, военные специалисты некоторых развитых стран также уже изучают наш опыт. Я уверен, что этот опыт будет отражен и в книгах, и в исследованиях. Поэтому, оставаясь приверженными пути моего отца, мы выполняем эту почетную миссию. Иншаллах, мы завершим ее до конца.

- Азербайджан создал очень сильную армию. В первой Карабахской войне не было даже Военно-воздушных сил. Но теперь есть мощные воздушные силы, крепкая армия. Конечно же, ударные беспилотные летательные аппараты ТВ2 стали большой силой в регионе. Вы приобрели их у Турции и используете в настоящее время. Как ударные БПЛА изменили ход войны?

- Очень изменили. Потому что, знаете, Армения за 30 лет соорудила очень мощные инженерные укрепления вдоль всей линии соприкосновения на оккупированных территориях, провела очень большие инженерно-укрепительные работы. В некоторых местах у них четыре линии обороны. Были вырыты большие траншеи, проведены другие инженерные работы. Есть очень большие бетонные плиты, убежища, бункеры. А еще рельеф региона такой, что он сам по себе является естественным укреплением. Потому что это горная местность, и мы идем снизу вверх. Это очень сложно для любой армии. Очень сложное и рискованное дело. Поэтому работа, проведенная нами в этом направлении, конечно же, требовала большого героизма, а для точного уничтожения вражеской техники мы нуждались в беспилотных летательных аппаратах. Очень рады, что развитый военно-промышленный комплекс братской Турции начал производство этих прекрасных ударных и обычных БПЛА. Азербайджан - первое иностранное государство, которое смогло приобрести их у Турции. Я уже говорил это, с помощью только лишь турецких ударных БПЛА была уничтожена армянская военная техника стоимостью 1 миллиард долларов. Техника еще на один миллиард была уничтожена другими нашими военными средствами. То есть, это очень изменило ход войны.

-Вы говорили об имеющихся в регионе тоннелях, эшелонированной обороне. На самом деле мы видели это во время операций в Сирии. Это - методы, используемые PKK, PYD. Вот уже тридцать лет в регионе используется одни и те же методы. С этой точки зрения есть ли там поддержка PKK, PYD?

-Возможно. У нас и до этих столкновений была информация о том, что PKK создала там лагерь, потому что, знаете, Нагорный Карабах был бесконтрольной территорией. Там не было никакого механизма международного контроля. Сегодня и Армения, и Азербайджан являются членами многих международных организаций. Там есть и механизм контроля, и мониторинг. А это серая, то есть, бесконтрольная территория. Поэтому там процветали контрабанда, торговля наркотиками, проводились учения незаконных вооруженных формирований, существовали лагеря PKK. Не исключено, что и они играют роль в сооружении этих укреплений.

-Сколько лагерей РКК в регионе?

-Мы не можем это сказать, потому что они не стоят на одном месте, перемещаются. Но их было достаточно много. Во всяком случае, эта информация у нас была и до последних столкновений. Сегодня среди людей, сражающихся на армянской стороне, убитых, есть и подозрительные лица. Во всяком случае, есть люди с канадскими, ливанскими паспортами. Есть люди, личность которых установить невозможно. Но это точно, что они не являются армянскими солдатами. То есть, они - наемники.

-Армения осуществляет ракетные нападения со своей территории. Если она будет продолжать нападения со своей территории, появится ли у Вас право проводить операции на территории Армении?

-Нет, мы об этом не думаем. Я неоднократно говорил, что у нас нет никаких военных целей на территории Армении. И у нас нет намерений переносить военные операции на территорию Армении. Мы не заримся на земли других стран. Мы просто проводим эти операции в пределах границ страны, в рамках признанных международными организациями и мировым сообществом законных азербайджанских земель. До сих пор мы не переходили на территорию Армении.

Должен также сказать, что в июле на армяно-азербайджанской границе было совершено нападение на нас. Вооруженным силам Армении удалось проникнуть в Товузский регион и определенные его территории. Мы выдворили их оттуда, смогли защитить свои земли. Мы отбросили их от границы. После этого мы могли перейти границу. То есть, перед нами не было никаких серьезных препятствий. Этот бой и так показал, что если здесь мы смогли пройти, то там сделать это было гораздо легче, потому что там нет этих укреплений. Но мы не сделали этого, потому что посчитали, что это было бы неправильно. Мы защищаем себя на своих землях и должны изгнать оккупантов с наших земель. Но если они будут продолжать использовать с территории Армении против нас такое опасное оружие, как "Точка-У", "Искандер", "Скад" и пр., как они нанесли удар по Гяндже из Варденисского района Армении, то это станет для нас легитимными, законными военными целями. Пусть каждый знает это.

-Вы получаете месседжи поддержки из Турции и Пакистана. В частности, Президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал: "Мы готовы оказать любую поддержку". В этом контексте будете ли Вы просить военной поддержки от Турции и Пакистана?

-Нет. У нас нет таких мыслей. Турция и Пакистан являются странами, первыми поддержавшими нас. После них число таких стран стало расти. Вслед за этим Афганистан оказал нам открытую поддержку. Поддержали Босния и Герцеговина, другие страны. Самую большую поддержку оказала братская Турция. Мой брат, уважаемый Президент Реджеп Тайип Эрдоган с первых часов очень четко и решительно заявил, что Азербайджан не одинок, рядом с ним Турция. Это еще больше воодушевило нас. Но о военной поддержке и речи быть не может. В этом нет необходимости. Выдуманная сегодня премьер-министром Армении лживая информация, конечно, рассчитана на то, чтобы ввести в заблуждение международную общественность. К примеру, вчера он сообщил в интервью российскому телевидению, что на стороне Азербайджана воюют Турция, Пакистан, солдаты из Сирии, Ливана. Все это - ложь. Разоблачить ее не так сложно.

В первый день столкновений они заявили, что турецкий самолет F-16 сбил армянский Су-25. Мы сказали: представьте доказательства. Не смогли. Затем все убедились в том, что это - ложь. Сейчас уже не говорят об этом. В настоящее время они выдумали новую ложь, якобы пакистанские и турецкие солдаты сражаются вместе с нами. Пусть представят доказательства. Их нет. Просто армянская сторона в первую очередь пытается приуменьшить силу азербайджанской армии. Будто бы Азербайджан не смог бы сделать это в одиночку. Во-вторых, еще одна его ложь заключается в том, что якобы эти столкновения уже вышли за пределы региона и превратились в более глобальное противостояние. Это тоже ложь. От Турции, Пакистана и других братских стран мы получаем только моральную и политическую поддержку.

-Господин Президент, у кого вызывают беспокойство дружба, связи, близость Турции и Азербайджана?

-У тех, кто нас не любит. Кто не желает роста мощи Турции.

-Кто?

-Известно кто. Такие круги есть во многих странах. Это исламофобские круги. К сожалению, сегодня исламофобия в Европе нарастает. Налицо и отношение к беженцам, приехавшим из бедных стран. Поэтому исламофобские партии получают сегодня места в парламентах в нескольких европейских странах. Радикальные фашистские партии получают больше голосов. Это очень опасная тенденция. В первую очередь для Европы, так как это - тенденция, создающая условия для расизма, дискриминации, ксенофобии, исламофобии. В то же время, наряду с исламофобскими силами, есть круги, обеспокоенные силой Турции. Потому что сегодняшняя эрдогановская Турция - это не та Турция, которая была 20 лет назад. Это знаем и мы, и наши братья, живущие в Турции. Сегодня Турция пользуется высоким авторитетом в мире. Никто не может диктовать Турции, принуждать ее. Турция достойно защищает в мире свои интересы, интересы своих союзников, обеспечивает как считает нужным свою безопасность и пользуется авторитетом на международной арене. Ни один вопрос в регионе не может быть решен без участия и согласия Турции. Сирия, Ливия, Средиземное море продемонстрировали это. Так что это - силы, не желающие роста мощи Турции и обеспокоенные этим. Это естественно.

-Господин Президент, Вы сказали, что единство рождает силу. Для чего важно, чтобы Турция была сильной?

-Для тюркского мира, потому что это - большая сила, которая и нас делает сильнее. Я неоднократно говорил об этом - и в Турции, и в Азербайджане. Когда мой дорогой брат Президент находился здесь, я сказал, что турецко-азербайджанское единство несет региону стабильность. Если бы в первые часы столкновений из Турции не поступили эти точные месседжи, то, возможно, в эти дела вмешались бы другие. Месседжи Турции остановили всех: Азербайджан не одинок. Турция до конца будет рядом с Азербайджаном. Конечно, сегодня азербайджано-турецкое единство уже превратилось в очень серьезный геополитический фактор, и это положительный фактор. Наше единство не направлено против интересов какой-либо страны. Мы просто защищаем свои интересы, продолжаем свой путь. Пусть никто не вмешивается в наши дела, не сует нос в наши внутренние вопросы. Мы хотим этого. В чьи дела вмешивалась Турция до сих пор? Ни в чьи. В чьи дела вмешивался Азербайджан? Ни в чьи. Мы просто говорим, не трогайте нас, отойдите в сторону. Будем друзьями, партнерами, будем сотрудничать. Но пусть каждый идет своим путем. Мы хотим этого и имеем на это право.

-Можно ли найти путь выхода в урегулировании карабахской проблемы за столом переговоров без участия Турции?

- На самом деле Турция де-факто уже за столом переговоров. Я это уже говорил. Это реальность. Сегодня Турция обсуждает этот вопрос со странами, расположенными в другом регионе. Вам также известно, что состоялся телефонный разговор между президентами России и Турции. Были переговоры министров иностранных дел, обороны. В то же время высокопоставленные лица Турции контактировали с иранскими коллегами, другими странами. Поэтому Турция де-факто находится здесь. Просто когда в 1992 году создавалась Минская группа, - Турция и так является ее членом, - в то время по неизвестным мне причинам она не стала сопредседателем. То есть, мы очень хотели бы, чтобы Турция была сопредседателем с самого начала. Но в то время Турция сама не пошла на это. Если бы она захотела, то, думаю, стала бы. Поэтому я и говорю, что между сегодняшней эрдогановской Турцией и тогдашней есть большая разница. Если бы она была сопредседателем, тогда этот вопрос давно был бы решен. Поэтому мы говорим, что без Турции этот вопрос не решить. Я не говорю, что Минская группа должна стать историей. Нет, пусть и они работают. Хотя за 30 лет они не пришли к какому-либо результату. Но оставлять Турцию в стороне от этого процесса и неправильно, и невозможно.

- Господин Президент, как Вы оцениваете позицию сопредседателя Минской группы Франции?

- Знаете, считаю положительными последние заявления Франции. В то же время мой последний телефонный разговор с президентом Франции также был очень позитивным. Конечно же, Франция как сопредседатель должна быть нейтральной. Я это уже говорил. У любой страны могут быть особые связи с другой страной. То есть, на национальном уровне любая страна свободна. Никто не может предъявить ей претензии по этому поводу. Но сопредседательство - это уже другой механизм. Это налагает большую ответственность на страны-сопредседатели. Поэтому в рамках этого мандата они должны быть нейтральными. Считаю, что на сегодняшний день действия и подходы Франции положительные.

- Министр иностранных дел России Лавров сделал заявление, в котором сказал, что они могут направить в Карабахский регион военных наблюдателей. Вы бы дали согласие на это?

- Вы знаете, что в то же время в офисе Президента России заявили, что это возможно с согласия обеих сторон - Азербайджана и Армении. То есть, это вопрос, который говорит сам за себя. Во-первых, обе стороны должны дать согласие на это. Во-вторых, базовые принципы, - и я уже высказывал свою позицию по этому поводу, - предусматривают отправку миротворческих сил в регион, но только на последнем этапе. Земли освобождаются от оккупации, возвращается пять районов, затем еще два, затем в Нагорный Карабах и Шушу возвращается азербайджанское население. А после всего этого приходят миротворческие силы. Поэтому говорить сегодня об этом рано. В-третьих, какие страны будут представлены в составе этих миротворческих сил? Этот момент также должен быть согласован между обеими сторонами. В ходе переговорного процесса каких-либо обсуждений по этому вопросу не велось. Считаю, что заявление офиса Президента России полностью обоснованно. Обе стороны должны согласиться на это. Необходимо согласие на это и предоставление графика. Сегодня, когда идут активные столкновения, говорить об этом немного рано.

- Конечно. В оккупированном Арменией Карабахе имеются богатые полезные ископаемые. Знаем, что в Кяльбаджаре есть месторождения золота. На самом деле основной заботой Армении являются эти месторождения золота.

- Да. Но самое главное - это их извечная ненависть к нам. Армения проводит политику фашизма. Прививает ненависть к Турции, Азербайджану, представляет своим детям турок как врагов. Отравляет мозг своему населению. То есть, в основе оккупационной политики Армении лежит именно это. Основной вопрос заключается в этом. В других регионах есть очень плодородные, прекрасные земли и для растениеводства, и для животноводства. Они эксплуатируют их. Месторождения золота в Кяльбаджаре. Они незаконно эксплуатируют их. Мы направили письма всем помогающим им в этом деле компаниям и компаниям, вкладывающим туда инвестиции.

В своих заявлениях до начала этих столкновений я говорил, что мы в последний раз предупреждаем все эти иностранные компании - либо прекратите свою деятельность, либо мы подадим на вас в суд, на котором последнее слово будет за нами. Потому что их деятельность незаконна. Добываемое там золото Армения продает за рубеж и зарабатывает деньги. Добываемые там природные ресурсы, продукцию нашей земли они перевозят в Армению. Поэтому здесь есть много целей. Главная - навечно сохранить эти земли под гнетом Армении. Но они не смогли добиться и этого.

- Господин Президент, Вы сказали, что Сорос - отец Пашиняна.

- Да, это правда.

- Получается, что сейчас Азербайджан ведет борьбу в регионе с Соросом?

- В том числе и с Соросом. На самом деле, я сказал, что, говоря о Соросе, я имею в виду не только Джорджа Сороса. Это - понятие. Это движение, разрушительное, хищническое. Это - колониальное движение. Посмотрите на фотографию Пашиняна с Соросом, какое омерзительное фото. Оно есть в интернете. Стоят, прижались телами друг к другу. Позорное фото. На нем они оба смеются, у обоих улыбка на лице. Эта фотография фактически показывает, кто есть Пашинян. Потому что в организации переворота в Армении большую роль сыграли группы Сороса, а Пашинян на самом деле всегда занимал антироссийскую позицию. Название его партии на армянском "Елк". Если перевести, получается "Выход". Выход откуда? Из совместной с Россией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского союза. Когда он был депутатом, он всегда выступал против России, занимал антироссийскую позицию. Поэтому я удивляюсь, когда и по сей день некоторые политические круги в России встают на его сторону. Ведь он совершил революцию против пророссийских сил, бросил в тюрьму пророссийских президентов, а также председателя главной оппозиционной пророссийской партии. Все сделал против России, возбудил уголовные дела против российской компании "Газпром", железнодорожной компании этой страны. Он арестовал председателя ОДКБ - организации типа НАТО, - армянского происхождения. То есть, это человек, который управляется Соросом. Кроме того, посмотрите на его команду, все они являются представителями Фонда Сороса, Организация Открытое общество, Amnesty International. То есть, в Армении к власти пришел Сорос, но потерпел крах.

- Господин Президент, просили ли Вы Турцию о размещении в стране военной базы? В связи с этим Вы сделали одно заявление, в котором сказали, что на территории Азербайджана может быть размещена военная база Турции. Проводили ли Вы какие-либо переговоры по этому поводу?

- Нет, каких-либо переговоров по этому вопросу не проводилось, никогда не было, и сегодня такой вопрос не стоит. Наше сотрудничество с Турцией в военной сфере и так усиливается с каждым днем. Я уже говорил об этом, хочу сказать еще раз, что в прошлом году были проведены 10 военных учений. Учения с привлечением сил противовоздушной обороны, спецназа, других видов войск. Поэтому сотрудничество в этой области находится на самом высоком уровне, а размещение базы в Азербайджане никогда не было предметом обсуждений.

- Господин Президент, Вы сказали, что Азербайджан изменил статус-кво на фронте. Каким был статус-кво и каким будет для Азербайджана новый статус-кво?

- Статус-кво больше нет. Я уже высказался по этому поводу, и это реальность. Что представлял собой статус-кво? Он означал сохранение земель под оккупацией. И это несмотря на то, что 10 лет назад сопредседатели Минской группы сделали очень позитивное заявление по этому поводу. В нем говорилось, что статус-кво неприемлем. Но практических шагов предпринято не было. Мы ждали изменения статус-кво на протяжении 30 лет, чтобы добиться этого по итогам переговоров. Но этого не произошло. Поэтому мы уничтожили его на поле боя. Его больше нет. Теперь город Джебраил у нас, большая часть сел Джебраильского района у нас. Абсолютное большинство сел Физулинского района также у нас. Теперь мы уже видим и город Физули. Гадрут у нас, Суговушан у нас.

- Можете ли вы сейчас видеть центр города Физули?

- Видим, конечно, видим.

- То есть, в ближайшее время мы можем услышать радостную весть и оттуда, Иншаллах.

- Иншаллах. То есть, о каком статус-кво может идти речь. Нет ни статус-кво, ни линии соприкосновения. Мы ее также прорвали. То есть, то, чего мы не смогли сделать в рамках переговорного процесса, сделали за эти дни.

- Господин Президент, хочу задать Вам еще один вопрос. Война все еще продолжается. Хочу спросить у Вас о событиях, которые больше всего Вас опечалили и обрадовали. Кстати, символическое фото - улыбка 4-летнего Бахтияра из Гянджи, несмотря на ранение. Это фото стало символом для всего мира. Мы взяли у него интервью. И знаете, что он сказал, этот четырехлетний ребенок: "Карабах наш, Карабах - это Азербайджан"!

- Да.

- Господин Президент, что больше всего подействовало на Вас, опечалило, обрадовало?

- Больше всего меня печалят наши потери. Как среди гражданских лиц, так и солдат. Наши молодые солдаты, продемонстрировав самоотверженность, доблесть, становятся шехидами во имя своих родных земель. Это большая трагедия - для нашего народа, для их родных, большая трагедия для их родителей. Поэтому гибель каждого азербайджанца - будь то гражданское лицо или военнослужащий, разницы нет, - самое большое душевное страдание для меня, все они наши соотечественники, наши сыновья, братья.

А больше всего радует воля азербайджанского народа, ведь люди, живущие под обстрелом, не трогаются с места. Армения хочет превратить Тертер в Сталинград, во второй Агдам, Физули. Почему ты обстреливаешь этот гражданский город? Возьмем хотя бы ту самую церемонию похорон. Сегодня утром в течение двух часов было сброшено более 200 снарядов. Почему? Что там есть, в Тертере? Там живут люди. То есть, это - армянский фашизм. А еще хотят устрашить. Кроме того, думают, что это 1990-е годы, когда они нападали на нас, наша армия не могла устоять перед ними, и наши граждане покидали те регионы, становились беженцами и вынужденными переселенцами. Они живут этими мыслями. Но им следует знать, что сегодняшний Азербайджан - это не тот Азербайджан. Сегодняшний Азербайджан является сильным государством, способным защитить себя. Наши граждане живут под снарядами, но не покидают эти места, их дома горят, все имущество пропадает, но они говорят "Да здравствует Родина!". Это и радует меня больше всего. А еще видеть наш флаг на освобожденных от оккупации землях. Вот что меня больше всего радует.

-Господин Президент, 83 миллиона человек в Турции после каждого намаза молятся за Азербайджан. Вы чувствуете эти молитвы. Что бы Вы хотели сказать в связи с этим турецкому народу, какой месседж послать?

-Конечно, чувствую. Эти молитвы и молитвы азербайджанского народа, наших друзей, братьев, проживающих в других странах, хранят нас, так как наше дело - правое. Мы сражаемся за свои земли. Война, которую ведет Армения, - это война злых сил. Мы всегда видели и ощущали поддержку Турции. В последние годы руководства Турции и Азербайджана связали наши страны друг с другом такими крепкими узами, что это единство, это братство нерушимы. В эти дни я получаю много писем из Турции. Пишут: "Господин Президент, я тоже готов приехать, готов оказать помощь". Это очень трогает, радует нас. Наше единство еще раз проявляется в это сложное время. Поэтому выражаю всем нашим турецким братьям глубокую признательность. Мы ощущаем, видим их поддержку, она придает нам дополнительные силы, укрепляет нашу волю. Мой дорогой брат, уважаемый Президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал: "Азербайджан не одинок, Турция рядом с Азербайджаном". На самом деле это самое прекрасное выражение, лучшее изречение, отражающее наше единство.

-Господин Президент, в заключение, хочу спросить, как бы Вы охарактеризовали Реджепа Тайипа Эрдогана?

-Реджеп Тайип Эрдоган мой брат. У нас очень близкие отношения. И как у президентов, и как у двух людей. Я питаю к нему глубокое уважение. Он - мировой лидер. Он поднял Турцию на высокие вершины. Возвысил Турцию. Благодаря ему весь мир узнал о Турции как достойном, гордом государстве. В отношении него проявляют большую несправедливость, как некоторые страны, так и, к сожалению, некоторые политические силы в самой Турции. Я, естественно, не могу вмешиваться в эти дела. Но как человек не могу оставаться безучастным к этому, так как он очень много сделал для Турции, и сегодня в Турции нет второго такого человека, который бы так любил ее, защищал ее интересы, был готов ради нее на все. Это должен знать каждый. В Азербайджане это знают все. В Турции тоже многие знают, но хочу сказать тем, кто не знает, пусть и они увидят. Политическая борьба происходит повсюду. Но есть еще национальный вопрос. В национальном вопросе не должно быть никакой политической борьбы. Перед лицом опасности мы должны объединиться. Сегодня на Турцию нападают со всех сторон. Выдержать это, выстоять требует огромной смелости. Требует большого профессионализма, знаний, воли. Именно таким человеком является мой брат, могу сказать это абсолютно искренне, так как хорошо знаю его. Хочу пожелать ему дальнейших успехов. Его слова, его действия, его жизнь очень важны для всего тюркского мира, и мы и дальше будем прилагать большие усилия для объединения, углубления сотрудничества тюркского мира.

-Последний вопрос, господин Президент, Вы сказали о необходимости быть вместе с Турцией. В этом контексте, получили ли Вы месседжи поддержки от турецкой оппозиции?

-Да. Такие месседжи поступали. Знаете, я - такой человек, который говорит все так, как есть. В этом деле нет нужды в дипломатии. Главное для меня в Турции - отношение к моему брату. Тому, кто хорошо относится к нему, есть место в моем сердце. Тем, кто несправедливо относится к нему, выступает против него, нет места в моем сердце. Каждому, кто желает оказать поддержку, я, конечно, выражаю признательность. Однако считаю, - это должен знать каждый, - что если бы сегодня не было Эрдогана, то Турция могла столкнуться с большой бедой. Пусть каждый знает и понимает это. Я говорю это как простой гражданин Азербайджана. Вы можете услышать это сегодня от 10 миллионов граждан Азербайджана. Турецко-азербайджанское единство укрепляется. Поэтому люди, обеспечивающие это единство, должны получать необходимую поддержку везде, в национальных вопросах. Что касается вопросов между партиями, то это другое дело. Есть национальный вопрос, в котором каждый должен быть патриотом.

-Большое спасибо, господин Президент, за то, что уделили нам время, ответили на наши вопросы.