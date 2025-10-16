Стали известны 25 финалистов ежегодной премии Golden Boy

Определены 25 финалистов ежегодной премии Golden Boy, которая вручается лучшему молодому игроку в Европе.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в список финалистов Golden Boy 2025 вошли: Пау Кубарси ("Барселона"), Дезире Дуэ и Уоррен Заир-Эмери, Сенни Маюлу (все - "ПСЖ"), Арда Гюлер, Франко Мастантуоно, Дин Хёйсен (все - "Реал" Мадрид), Эстевао, Йоррел Хато (оба - "Челси"), Франческо Пио Эспозито ("Интер"), Майлз Льюис-Скелли, Итан Нванери (оба - "Арсенал"), Кенан Йылдыз ("Ювентус"), Жеовани Кенда ("Спортинг"), Лени Йоро ("Манчестер Юнайтед"), Нико О'Райли ("Манчестер Сити"), Элисс Бен-Сегир ("Байер"), Виктор Фрохольдт ("Порту"), Лукас Бергвалль, Арчи Грей (оба - "Тоттенхэм Хотспур"), Мамаду Сарр ("Страсбург"), Джоб Беллингем ("Боруссия" Дортмунд)

Как сообщает İdman.Biz, лидером гонки за премию считается Дезире Дуэ после двух голов в финале Лиги чемпионов. Среди других претендентов - Пау Кубарси и Майлз Льюис-Скелли.

Премия вручается ежегодно лучшему игроку в возрасте до 21 года, который выступает в европейских футбольных лигах и не выигрывал данную награду ранее.

Победителем премии прошлого года является игрок "Барселоны" Ламин Ямаль.