Apple представила улучшенный AR-шлем Vision Pro

Корпорация Apple представила новую версию своей пространственной гарнитуры Vision Pro, которая получила значительные внутренние улучшения, сохранив при этом прежний внешний вид. Главным нововведением стал переход на флагманский процессор M5, пришедший на смену чипу M2, который использовался в оригинальной модели, вышедшей в начале текущего года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, новый чип M5, созданный по трехнанометровому технологическому процессу, обеспечивает более высокую производительность и отзывчивость системы, что критически важно для разработки и запуска передовых пространственных приложений. Архитектура M5 включает 10-ядерный центральный процессор, оптимизированный для ускоренной многопоточной обработки задач, а также 10-ядерный графический ускоритель. Этот графический компонент теперь поддерживает трассировку лучей и mesh-шейдеры, что гарантирует более детализированную визуализацию в играх и графически насыщенном контенте.

Обработка задач, связанных с искусственным интеллектом, также получила существенный прирост: 16-ядерный нейронный движок чипа M5 ускоряет системные ИИ-функции на 50%, а сторонние приложения выигрывают от двукратного ускорения.

Помимо аппаратного обновления, Apple уделила внимание эргономике. Обновленная гарнитура теперь комплектуется ремешком Dual Knit Band, который спроектирован для более комфортного ношения. Этот новый аксессуар имеет двойную рёберную структуру, обеспечивающую амортизацию и лучшую вентиляцию, а также содержит вольфрамовые вставки в нижней части для обеспечения лучшего баланса и противовеса.

Вместе с улучшением производительности увеличилось и время автономной работы устройства. Аккумулятор теперь позволяет использовать гарнитуру до 2,5 часов в стандартном режиме и до трех часов при просмотре видеоконтента от одной зарядки.

Старт продаж обновленной Vision Pro намечен на 22 октября по стартовой цене $3500 (примерно 274 тыс. руб. по курсу на 15 октября 2025 года, - "Газета.Ru"). Ремешок Dual Knit Band, совместимый и с оригинальной моделью, будет доступен для покупки отдельно по цене $99 (около 7,8 тыс. руб.).