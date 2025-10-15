Самолет с главой Пентагона на борту совершил экстренную посадку

Самолёт с главой Пентагона на борту подал аварийный сигнал из-за трещины в иллюминаторе кабины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, инцидент произошёл во время перелёта главы Пентагона Пита Хегсета из Брюсселя в США.

Самолёт типа Boeing, на борту которого находился Хегсет, развернулся над Атлантическим океаном и направился в сторону Великобритании, где совершил экстренную посадку.