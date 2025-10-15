https://news.day.az/world/1788461.html Самолет с главой Пентагона на борту совершил экстренную посадку Самолёт с главой Пентагона на борту подал аварийный сигнал из-за трещины в иллюминаторе кабины. Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, инцидент произошёл во время перелёта главы Пентагона Пита Хегсета из Брюсселя в США.
Самолет с главой Пентагона на борту совершил экстренную посадку
Самолёт с главой Пентагона на борту подал аварийный сигнал из-за трещины в иллюминаторе кабины.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, инцидент произошёл во время перелёта главы Пентагона Пита Хегсета из Брюсселя в США.
Самолёт типа Boeing, на борту которого находился Хегсет, развернулся над Атлантическим океаном и направился в сторону Великобритании, где совершил экстренную посадку.
