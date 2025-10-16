Хроника Победы: армянская армия теряет технику и бежит с поля боя

В течение дня 15 октября и в ночь на 16 октября 2020 года оперативная обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрутском направлениях фронта оставалась напряженной. По сообщению Минобороны, противник обстрелял ракетами, артиллерией и минометами позиции наших подразделений в освобожденных от оккупации Джебраильском и Гадрутском направлениях, а также села близ линии фронта.

Ночью противник пытался активизироваться на некоторых направлениях фронта. Наши войска подавили активность противника, и он понес большие потери.

В результате предпринятых Азербайджанской армией действий, на разных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 2 танка Т-72, 1 РСЗО БМ-21 "Град", 5 Д-30 гаубиц-пушек, 2 ЗСУ-23-4 "Шилка" и 8 единиц автомобильной техники противника с боеприпасами.

Согласно полученной информации, на оборонительной линии 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении были зафиксированы случаи массового дезертирства военнослужащих и призывников. С целью недопущения этого правительство Армении установило комендантские посты военной полиции на автомобильных дорогах населенных пунктов Горус и Туршсу.

Среди личного состава, занявшего позиции на оборонительной линии 5-го горнострелкового полка, есть много убитых и раненых. В подразделениях полка не хватает продовольствия и боеприпасов.

В результате уничтожения автомобильной техники, перевозящей добровольцев на оборонительную линию 10-го полка, имеются убитые и раненые. Отступавший противник оставил на позициях большое количество автомобильной и бронированной техники, и бежал. На оборонительной линии 9-го мотострелкового полка уничтожена артиллерийская батарея, а также ранен заместитель командира полка. Стало известно, что часть наемников, прибывших на территорию Нагорного Карабаха, отказалась вступать в бой.

"Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Хырманджыг, Агбулаг, Ахуллу Ходжавендского района. Да здравствует Азербайджанская Армия! Карабах - это Азербайджан!", - написал на своей официальной странице в Twitter Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

16 октября Президент Азербайджана дал интервью турецкому телеканалу "А-Haber". В интервью он, в частности, отметил: "Восстановление территориальной целостности является для нас задачей номер один. Для того, чтобы добиться этого, мы приложили большие усилия - политические, экономические, дипломатические, военные. Наша армия фактически была сформирована заново. Сегодня потенциал нашей армии видит весь мир. По предоставленной мне информации, военные специалисты некоторых развитых стран также уже изучают наш опыт. Я уверен, что этот опыт будет отражен и в книгах, и в исследованиях. Поэтому, оставаясь приверженными пути моего отца, мы выполняем эту почетную миссию. Иншаллах, мы завершим ее до конца".

16 октября вооруженные силы Армении, грубо нарушая гуманитарный режим прекращения огня, начиная с утренних часов, обстреливали территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского и Физулинского районов.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обнародовала статистику преступлений против мирного населения, совершенных в результате провокаций Армении с 27 сентября до 11.00 16 октября. По данным ГП, в результате обстрела вооруженными силами Армении наших населенных пунктов из тяжелых артиллерийских установок и ракетных систем число погибших среди гражданского населения достигло 47, а пострадавших - 222. В том числе, в результате интенсивного артиллерийского и ракетного обстрела армянской армии нанесен ущерб 1669 домам, 84 многоквартирным зданиям и 301 гражданскому объекту.

16 октября министерство обороны сообщило о выпущенной накануне ВС Армении с территории оккупированного Губадлинского района оперативно-тактической ракеты. Ракета разорвалась на территории Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики. Мирные жители и гражданские объекты не пострадали.

Министерство обороны Азербайджанской Республики поделилось видеокадрами из освобожденного от оккупации поселка Гадрут.

16 октября на пограничных заставах Чахирли и Махмудлу в освобожденном Джебраильском районе был поднят государственный флаг Азербайджанской Республики. Также была организована торжественная церемония по случаю начала несения служебно-боевой деятельности этих пограничных застав.