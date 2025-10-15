Qatar tuneldə qaldı, sıxlıq yarandı

Bu gün səhər saatlarında metronun "Elmlər Akademiyası" və "28 May" stansiyalarında qatar tuneldə qalıb.

Day.Az xəbər verir ki, qatar bir neçə dəqiqədən sonra hərəkət edib.

Maşinist sərnişinlərə qatarın texniki problemlərə görə bir neçə dəqiqə sonra hərəkət edəcəyi ilə bağlı məlumat verib. 