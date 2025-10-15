https://news.day.az/azerinews/1788219.html Qatar tuneldə qaldı, sıxlıq yarandı - Metroda problem - VİDEO Bu gün səhər saatlarında metronun "Elmlər Akademiyası" və "28 May" stansiyalarında qatar tuneldə qalıb. Day.Az xəbər verir ki, qatar bir neçə dəqiqədən sonra hərəkət edib. Maşinist sərnişinlərə qatarın texniki problemlərə görə bir neçə dəqiqə sonra hərəkət edəcəyi ilə bağlı məlumat verib.
