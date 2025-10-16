Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Нидерландов в Азербайджане

16 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов в Азербайджане Мариан де Йонг, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

