Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Нидерландов в Азербайджане - ФОТО

16 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов в Азербайджане Мариан де Йонг, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется
Новость обновляется
