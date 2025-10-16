В Баку пройдет трехдневная премьера спектакля "Ты – король" по хитам Элвиса Пресли

24, 25 и 26 октября на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра состоится премьера музыкального спектакля "Ты - король" по хитам Элвиса Пресли, сообщает Day.Az.

Государственный музыкальный театр впервые в своей истории обращается к творчеству "короля рок-н-ролла".

В центре бурных страстей, ярких танцевальных и вокальных номеров под всемирно известные зажигательные хиты Пресли история скромного молодого певца Элвина, который живет с мамой, работает официантом в клубе и, конечно, мечтает прославиться. Каждый день, приходя на работу, он получает очередную порцию наставлений от босса, а также беспрестанно любуется местной звездой Мерилин, в которую тайно влюблен. А по вечерам он остается один, наедине со своими мечтами и главным кумиром своей жизни - великим Элвисом.

Спектакль Алекпера Тагизаде про то, что в жизни всегда есть место чуду. Это история про каждого, кто стремится достичь чего-то в жизни - про тебя, про меня, про нас. А еще про то, что истинный талант всегда пробьет себе дорогу к славе, и иногда не хватает самой малости, чтобы поверить в себя, в свои силы и понять, что ты - король!

Драматург, режиссер-постановщик спектакля - Алекпер Тагизаде, музыкальный руководитель - Джавад Тагизаде, хореограф - Камилла Алиева, художник - Вюсал Рагим, художник по свету - Рафаэль Гасанов.

В главных ролях - заслуженный артист Ильхам Назаров, актеры Атилла Мамедли, Ольга Георгиева, Мехрибан Залиева, Рауф Бабаев, Айдан Гасанова, Леонид Клец, Эльчин Ахадзаде, Субхан Рустамов.