Найдена причина опасных электрических разрядов на космических кораблях

Исследователи под руководством Амиатбха Нага из Национальной лаборатории Лос-Аламоса в США доказали, что количество электрических разрядов на борту космического аппарата напрямую связано с числом электронов в окружающей среде. Это открытие поможет лучше защитить спутники и другое оборудование от сбоев на орбите. Работа опубликована в журнале Advances in Space Research (ASR), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты изучили данные, собранные двумя уникальными датчиками, установленными на военном спутнике STP-Sat6: один регистрировал потоки электронов, другой - радиочастотные сигналы от так называемых SED-разрядов (spacecraft environment discharges).

SED возникают из-за накопления отрицательного заряда на поверхности спутника: как и статическое электричество на Земле, такой заряд в определенный момент "пробивает" оболочку, повреждая электронику и системы связи.

Ученые проанализировали более года наблюдений и выявили свыше 270 периодов с высокой частотой разрядов. В трех четвертях случаев пики активности электронов предшествовали разрядам на 24-45 минут. Это значит, что низкоэнергетические электроны (в диапазоне 7,9-12,2 кэВ) "заряжают" поверхность аппарата, пока не наступает критическая точка и не происходит пробой.

"Мы впервые смогли показать прямую корреляцию: как только увеличивается активность электронов, почти неизбежно растет частота разрядов. Причем у нас появляется "окно" в десятки минут, чтобы прогнозировать событие", - объяснил Наг.

Авторы считают, что будущие космические миссии смогут внедрить системы мониторинга низкоэнергетических электронов для предсказания и предотвращения электростатических разрядов до того, как они нарушат работу спутников.