Новые возможности с приложением Yelo Business!

Yelo Bank постоянно совершенствует приложение Yelo Business, чтобы упростить повседневную работу предпринимателей и предложить им инновационные банковские решения. Теперь налоговые и таможенные платежи можно осуществлять напрямую через приложение - быстро и без лишних затрат времени. Владельцы бизнеса получают возможность управлять своими расходами всего несколькими касаниями, не выходя из офиса.

Функционал приложения Yelo Business довольно широкий.

Пользователи могут:

  • Оплачивать кредиты
  • Открывать онлайн счета для физических лиц
  • Заказывать мобильный POS-терминал
  • Совершать налоговые и таможенные платежи
  • Делать переводы между личными счетами
  • Выполнять внутрибанковские и межбанковские переводы
  • Проводить бюджетные платежи
  • Оплачивать НДС
  • Просматривать распоряжения
  • Получать реквизиты
  • Контролировать выписки по счетам

Все операции совершаются быстро, безопасно и удобно. Главная цель банка Yelo - экономить время предпринимателей и помогать им более гибко и эффективно управлять своими бизнес-процессами. Загрузите приложение Yelo Business и управляйте своим бизнесом ещё удобнее: https://bit.ly/4qdWxya.

