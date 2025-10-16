В Австрии названы лучшие переводчики литературных произведений с азербайджанского языка

Стали известны победители организованного Азербайджанским культурным центром в Вене конкурса "Юный переводчик" имени Ахмеда Шмидта, немецкого мусульманина.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Trend писательница Самира Ашраф.

Первое место в конкурсе занял перевод Нилюфар Мамедзаде произведения видного общественно-политического деятеля, писателя, тюрколога Ахмед бека Агаоглу "Кто я?" (Mən kiməm?). Второе место присуждено Мичелю Рейнхарду Хебу за перевод рассказа Самиры Ашраф "Нераскрывшийся зонт" (Açılmayan çətir), а третье место - Юсифу Савалану за перевод стихов народного поэта Азербайджана Мусы Ягуба.

Отмечается, что переводы победителей конкурса будут изданы в виде книги.