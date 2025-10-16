ВМО сообщила о рекордной концентрации углекислого газа в атмосфере

Новый отчет Всемирной метеорологической организации (ВМО) показал, что концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого уровня за всю историю наблюдений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, этот рост усиливает риск дальнейшего глобального потепления и экстремальных погодных явлений.

Согласно данным, опубликованным накануне Конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в следующем месяце в Бразилии, средняя глобальная концентрация CO₂ с 2023 по 2024 год увеличилась на 3,5 части на миллион - это самый значительный скачок с момента начала регулярных измерений в 1957 году.

Эксперты связывают рост уровня углекислого газа с продолжающимся сжиганием ископаемого топлива и масштабными лесными пожарами, особенно в Южной Америке. ВМО подчеркивает необходимость срочных мер по сокращению выбросов.

Как заявил заместитель генсека ВМО Ко Барретт, тепло, удерживаемое CO₂ и другими парниковыми газами, разрушительно влияет на климат и усиливает экстремальные погодные явления.

Отмечается, что концентрации других ключевых парниковых газов - метана и закиси азота - также достигли рекордных значений, увеличившись на 16% и 25% соответственно по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Темпы увеличения концентрации CO₂ в атмосфере стремительно растут. Если в 1960-х годах среднегодовой прирост составлял 0,8 ppm, то в последнее десятилетие этот показатель утроился, достигнув 2,4 ppm в год. По данным ВМО, текущий уровень углекислого газа достиг 423 ppm, что на 52% выше доиндустриального уровня. Выбросы, производимые сегодня, будут влиять на глобальный климат еще сотни лет из-за длительного периода существования этого газа в атмосфере.

Около половины ежегодных выбросов CO₂ традиционно поглощалось лесами и океанами. Однако с повышением глобальной температуры эти природные буферы теряют свою эффективность. Океаны хуже растворяют углекислый газ в теплой воде, а наземные экосистемы страдают от засух и пожаров.