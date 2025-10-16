https://news.day.az/world/1788628.html Ликвидирован начальник Генштаба хуситов Ликвидирован начальник Генерального штаба йеменских хуситов Мухаммад Абдул Карим аль-Гамари. Как сообщает Day.Az, информацию распространили сами хуситы. Детали не раскрываются.
