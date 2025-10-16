Ликвидирован начальник Генштаба хуситов

Ликвидирован начальник Генерального штаба йеменских хуситов Мухаммад Абдул Карим аль-Гамари.

Как сообщает Day.Az, информацию распространили сами хуситы.

Детали не раскрываются.