Cadenza проведёт концерт, посвящённый 90-летию видного композитора Хайяма Мирзазаде
23 октября в 19:00 оркестр Cadenza проведёт в Международном центре мугама концерт, посвящённый 90-летию со дня рождения видного представителя национальной композиторской школы, кавалера государственных орденов "Шохрат" и "Шараф", народного артиста Азербайджана Хайяма Мирзазаде (1935-2018), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Концерт "Хайям Мирзазаде - 90", организованный Бакинским обществом современной музыки, представит произведения композитора, написанные в разные годы: "Monolog", "Ohne", "Pianto" и "Memory".
Солисты концерта - Айнур Ахадова (скрипка), Хумай Гасымзаде (фортепиано) и Фарида Мамедова (сопрано).
Вход свободный.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az
