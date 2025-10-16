Хорошая новость для всех пенсионеров

Согласно предварительным показателям Государственного бюджета на 2026 год, на долю не нефтяного сектора Азербайджана придётся 58% доходов государственного бюджета. Это означает, что нефтяной сектор обеспечит 42% наших фискальных доходов. Другими словами, объём доходов, поступающих от не нефтяного сектора, будет превышать доходы от нефтяного сектора.

Как сообщает Day.Az, об этом порталу Bizim.Media заявил по вопросам социальной политики государства на следующий год заявил депутат Вугар Байрамов.

Он отметил, что более 40% средств, выделенных в бюджете на 2026 год, будут направлены на социальные нужды.

"В этом контексте укрепление социальной защиты останется одним из приоритетов на ближайшие годы. Поэтому в 2026 году мы также будем наблюдать усиление социальных мероприятий. Социальная политика и укрепление социальной защиты продолжают оставаться приоритетом для государства. Не случайно, что на следующий год в некоторых сферах предусмотрены законодательные увеличения.

С 1 января 2026 года мы будем наблюдать индексирование и повышение трудовых пенсий.

В целом произойдёт повышение всех пенсий. Этот шаг послужит улучшению социального положения 1 миллиона 100 тысяч наших граждан. То есть увеличение коснётся не только трудовых пенсий, но и пенсий по возрасту, по инвалидности и по потере кормильца. Этот вопрос уже отражён в проекте бюджета на 2026 год", - сказал Байрамов.