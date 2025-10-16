В Баку проходит церемония прощания с корифеем национального искусства Рамизом Гулиевым

Сегодня в Международном центре мугама проходит церемония прощания с выдающимся мастером мугама, корифеем национального искусства, легендарным таристом, кавалером государственных орденов "Шараф", "Шохрат" и юбилейной медали "100-летие Гейдара Алиева", народным артистом Азербайджана Рамизом Гулиевым, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Рамиз Гулиев вошёл в историю азербайджанской музыки как один из ярчайших представителей искусства тара, человек, посвятивший всю жизнь служению родной культуре, её звучанию, её душе.

Выступившие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист Фархад Бадалбейли, ректор Азербайджанской национальной консерватории Кямиля Дадашзаде, мастер мугама и тара, народный артист Вамиг Мамедалиев, ханенде, народный артист Мансум Ибрагимов подчеркнули огромный вклад Рамиза Гулиева в развитие и пропаганду национального искусства, поделились теплыми воспоминаниями. От имени семьи заслуженный артист Эйюб Гулиев, сын Рамиза Гулиева, выразил признательность за добрую память об отце.

Мастер мугама родился 30 апреля 1947 года в Агдамском районе. Музыка вошла в его жизнь с ранних лет. Он учился в Агдамском среднем специальном музыкальном училище имени Узеира Гаджибейли. Уже в юности он становился лауреатом республиканских конкурсов и фестивалей, поражая слушателей зрелостью исполнения и глубиной чувства. В 14 лет на Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве был награждён медалью и почётной грамотой. Юный талант рано проявил себя и как педагог - он руководил кружком по классу тара в Доме пионеров Агдама, а позже возглавлял музыкальную часть Агдамского драматического театра.

С 1964 по 1969 год Рамиз Гулиев обучался в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли по специальностям "тар" и "дирижирование". В 1974 году его блестящие выступления были отмечены первой премией на Закавказском фестивале музыкантов и званием лауреата V Всесоюзного конкурса эстрадных артистов в Москве.

На протяжении трёх десятилетий - с 1964 по 1994 годы - он был солистом Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева и Государственного концертного объединения.

Параллельно с концертной деятельностью Рамиз Гулиев посвятил себя педагогике. С 1974 по 1992 год он работал преподавателем, старшим преподавателем, доцентом, профессором кафедры народных инструментов Азербайджанской государственной консерватории, а в 1992-2002 годах возглавлял эту кафедру. Также вел преподавательскую деятельность в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Его труд и талант воспитали целую плеяду музыкантов, продолжающих славные традиции азербайджанского исполнительства. В 1988 году за выдающееся мастерство исполнения на Международном фольклорном фестивале в США, проходившем под эгидой ЮНЕСКО, был удостоен специальной награды оргкомитета.

Легендарные Мстислав Ростропович, Муслим Магомаев и Тофиг Гулиев лично приглашали Рамиза Гулиева выступить на своих юбилейных концертах в Баку и Москве.

Имя Рамиза Гулиева известно далеко за пределами Азербайджана. Он гастролировал и принимал участие в Днях культуры Азербайджана, давал мастер-классы в Турции, Афганистане, Сирии, Нидерландах, Швейцарии, ГДР, Пакистане, Алжире, Тунисе, ФРГ, Индии, США, Канаде, Дании, Иране, Ираке, Франции, Великобритании, Израиле, Норвегии, Украине, России, Узбекистане, Японии, Греции и других странах. Выступал со всемирно известными коллективами. Неоднократно возглавлял жюри различных республиканских и международных конкурсов и фестивалей, принимал участие в организации множества проектов.

Р.Гулиев был не только виртуозным исполнителем, но и исследователем, педагогом, автором множества обработок, переложений, учебных программ, научных статей и методических трудов. Его произведения и записи звучат сегодня более чем в 30 странах мира, храня в себе частицу его души и неповторимого стиля.

Он был судьёй множества республиканских и международных конкурсов, инициатором культурных проектов, наставником и вдохновителем для молодого поколения музыкантов.

Сегодня мы прощаемся с великим сыном Азербайджана, посвятившим жизнь служению музыке и Родине.

Его тар звучал как голос сердца народа - глубокий, благородный, вечный.

И пока живёт азербайджанский мугам, будет звучать и имя Рамиза Гулиева - Мастера, оставившего после себя бесценное наследие и свет памяти, который никогда не угаснет.