Законна ли продажа и покупка GPS-устройств?

В Баку продаются как GPS-трекеры, так и камеры в виде различных предметов... В социальных сетях немало страниц, занимающихся продажей таких устройств.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, судя по комментариям под публикациями, покупатели этих устройств есть в большом количестве.

Но законно ли продавать и покупать такие устройства?

Юрист Рамиль Сулейманов отмечает, что лица, которые приобретают и используют такие устройства, тоже могут быть привлечены к ответственности.

Он добавил, что аудио- и видеозаписи, сделанные с нарушением прав человека, не принимаются в качестве доказательств в судебных делах. Только если в ходе расследования будут установлены достаточно серьезные детали, следственный орган может признать их доказательством.

Подробнее в сюжете: