Важная информация для пенсионеров

С целью обеспечения устойчивой, справедливой и надежной социальной защиты пенсионеров в Азербайджане будут продолжены реформы, направленные на повышение финансовой устойчивости страхово-пенсионной системы и укрепление страховых принципов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, это отражено в документе Министерства финансов Азербайджана - "Среднесрочная рамка расходов, охватывающая 2026-2029 годы".

Согласно документу, в настоящее время 69,7% населения страны составляют люди трудоспособного возраста (15-65 лет), а 9,1% - лица в возрасте 65 лет и старше. Как отмечается, по сравнению с мировыми показателями нынешняя ситуация считается удовлетворительной с точки зрения финансовой устойчивости государственной пенсионной системы.

Однако в течение ближайших десятилетий ожидается рост числа и доли пожилых людей в структуре населения. Это может привести к сокращению количества плательщиков обязательных государственных социальных страховых взносов - основного источника финансирования пенсионной системы, что, в свою очередь, повысит ее финансовую нагрузку.

Согласно демографическим тенденциям, ежегодный прирост населения, который в 2024 году составит 0,6%, по прогнозам ООН, изложенным в отчете "Перспективы мирового населения", к 2050 году значительно снизится.

При этом численность населения трудоспособного возраста (15-64 года) достигнет максимума во второй половине 2030-х годов, после чего начнет сокращаться, и к 2050 году доля этой группы в общей численности населения уменьшится до 65,4%.

С другой стороны, наиболее быстрый рост будет наблюдаться среди населения в возрасте 65 лет и старше. Так, если в 2024 году доля этой возрастной категории составляла 9,1%, то к концу 2050 года она, как ожидается, вырастет до 18,1%.

Кроме того, на фоне повышения уровня экономического благосостояния, качества медицинского обслуживания и социальной защиты прогнозируется рост средней продолжительности жизни населения, что приведет к увеличению срока получения пенсионных выплат и, соответственно, к росту финансовой нагрузки на Фонд.

В 2024 году средняя продолжительность жизни в Азербайджане составляла 74,6 года, и, согласно прогнозам ООН, при сохранении текущих тенденций к 2050 году этот показатель достигнет 78,6 года.

Учитывая демографическое старение, неформальную занятость, структурные изменения на рынке труда и глобальные вызовы, одной из главных задач остается адаптация пенсионного обеспечения к современным количественным и качественным требованиям.

В этой связи продолжение реформ, направленных на повышение финансовой устойчивости страхово-пенсионной системы и укрепление страховых принципов, имеет особое значение.

Как отмечается в документе, привлечение свободных средств Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения к инвестиционной деятельности рассматривается как важный инструмент обеспечения долгосрочной стабильности и финансовой устойчивости пенсионной системы.

