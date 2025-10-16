Лидеры и рукопожатия: символизм и месcеджи Саммита мира в Египте

Участие Президента Ильхама Алиева в Саммите мира в Египте говорит о том, что Азербайджан уже прочно занял свое место на мировой арене. Международная значимость страны растет, ее авторитет признают даже те, кто долгое время пытался противостоять возвышению Азербайджана.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Сегодня мы на пике нашего международного авторитета благодаря независимой и мудрой политике нашего Президента. Тут не может быть двух мнений, это факт, который признают все. Не случайно в Египте лидер такой мощной мировой державы, как США, неоднократно обращался к личности Ильхама Алиева, позитивно отзываясь о его качествах.

На саммите мы могли в очередной раз наблюдать всеобщее признание лидерства и авторитета Президента Ильхама Алиева. Признание того, что лидером на Южном Кавказе является Азербайджан. Именно наша страна является локомотивом всех созидательных процессов в этой части мира. Нравится это кому-то или не нравится, но это так. Отстояв свою территориальную целостность, мы положили конец напряженности в нашем регионе и протянули руку мира бывшему агрессору. Мирная повестка была инициирована страной-победительницей, что само по себе можно назвать беспрецедентным фактом. Баку выступил с предложением о подписании мирного договора, чтобы положить конец вражде и обеспечить последующим поколениям мирное небо над головой. И речь в данном случае идет не только об азербайджанском народе, но и о наших соседях по Южному Кавказу. Азербайджан, первым протянув бывшему оккупанту руку, показал свою силу и свою приверженность идеалам мира.

Уверен, что за тем, что происходит в нашей стране, за тем, что и как делает Азербайджан и его руководство, в мире очень внимательно следят. Очень много говорится о роли личности в истории, но именно сильных личностей сегодня не хватает современной политике. Президент Ильхам Алиев продемонстрировал, что такое быть истинным лидером и насколько важна роль личности в мировой политике. Ильхам Алиев на сегодня - это лидер мирового масштаба, он уже не вмещается в рамки регионального лидерства.

Президент Азербайджана не мог не быть приглашен на Саммит мира в Египте. В то время, как многие ведущие страны, замечу, были оставлены в стороне. Хотел бы обратить внимание и на то, как руководители других государств приветствовали на саммите нашего лидера. Уважение, с которым главы даже некогда недружественных стран жали ему руку, свидетельствует об уважении и к Азербайджану в целом. Мы горды, что нас представляет такой лидер, как Ильхам Алиев. Мы - граждане страны, которую представляет политик, пользующийся таким уважением на мировой арене. То, как ведет себя наш Президент, как и что он говорит, как общается, все его жесты, мимика - все это свидетельствует о его высоком уровне как политика и дипломата.

Действительно, многие не ожидали, что на саммит в Египте по Газе будет приглашен Азербайджан, а тем более Армения. Я бы сказал, что это был очень грамотный ход со стороны США, конкретно Дональда Трампа. В последнее время, думаю, мало у кого остались сомнения в искренности желания американского лидера положить конец войнам. Прежде многие считали это способом самопиара, проявлением политической эксцентричности, однако после Египта эти сомнения, думаю, отпали.

Я бы сказал, что это достаточно редкий случай, когда лидер мировой державы на самом деле хочет мира во всем мире. Когда обладаешь таким уникальным, огромным ресурсом, каким является пост Президента Соединенных Штатов Америки, ты можешь сделать для достижения этой благой цели очень многое. И Трамп хочет, совершенно искренне хочет ко всем своим достижениям прибавить и статус президента-миротворца. Это похвально. На саммите Трамп показал, что является модератором мирного процесса на Ближнем Востоке. Причем, он не играет, он говорит то, что думает, и демонстрирует свое отношение к тем или иным лидерам.

Не сомневаюсь, что приглашение на саммит Президента Ильхама Алиева было инициативой Трампа. Присутствие нашего лидера придало мероприятию политического колорита. Это был тонкий расчет. Азербайджан - это лидер своего региона, сильная страна, сумевшая обеспечить свою территориальную целостность за 44 дня. Азербайджан - это страна с сильной экономикой, которая, не полагаясь на помощь со стороны, восстанавливает свои земли после оккупации. Это мусульманская страна, с лидером которой считаются очень многие и на Востоке, и на Западе. Так что это приглашение свидетельствует о политической дальновидности Дональда Трампа, а также о его объективности. Он своими действиями, своими репликами, своими "шпильками" показал, кто есть кто для Вашингтона. Кстати, до сих пор все обсуждают рукопожатия Трампа с лидерами прибывших на саммит стран и то, насколько отличалось от прочих рукопожатие с Президентом Азербайджана.

Как могут сегодня решаться вопросы мира? Только путем сотрудничества, диалога, контактов. В дипломатии принято, что на какой бы стадии, каких масштабов не была бы война, переговоры все равно должны вестись. Даже если они долго не дают результата. Конечно, когда переговоры затягиваются на годы, наступает момент, когда переговорный потенциал выдыхается. Так было в нашем случае. 26 лет переговоров ни к чему не привели, и в силу вступили совсем другие механизмы. Армяно-азербайджанский конфликт как раз продемонстрировал, к чему ведет неконструктивность в переговорах. Можно было бы предотвратить силовой способ восстановления справедливости, если бы страна-оккупант отказалась от своей неконструктивной позиции. К сожалению, переговоры в территориальных конфликтах редко приводят к справедливому результату. Большинство таких конфликтов остаются неразрешенными. Азербайджан в этом плане показал пример. И не только того, как освобождать свою землю, но и как превратить бывшего врага в нормального соседа.

После войны Баку и Ереван начали разговаривать друг с другом без посредников. Думаю, это один из лучших способов достижения мира - говорить один на один. Хотя армянская сторона по старой привычке искала себе группу поддержки, Азербайджан добился того, что все внешние интересанты отпали. Мы просто-напросто игнорировали все третьи и четвертые стороны. Мы добились ликвидации Минской группы. И только когда осталось сделать последние шаги, к процессу подключился Президент США. Дональд Трамп стал гарантом того, что мирный процесс будет необратим. Почему Трампу было позволено подключиться к переговорам, а другим державам было отказано? Потому что Дональд Трамп показал свою беспристрастность. В отличие от других акторов, пытавшихся посредничать.

Проблема Газы - очень сложная, и тут нужен коллективный подход, но с условием, что посредничающие стороны будут реально хотеть мира, а не стремиться кого-то наказать. Главное в миротворчестве - это беспристрастность, непредвзятость, незаинтересованность в преимуществах для какой-то из сторон. Главным для миротворца должно быть международное право.

Много обсуждений в последние дни вокруг темы Нобелевской премии мира, которую присудили никому не известной главе оппозиции Венесуэлы. Никто не понимает, что она сделала для дела мира такого, что удостоилась высокой награды.

Не открою Америки, если скажу, что Альфред Нобель был обязан своим богатством Азербайджану, точнее, азербайджанской нефти. Фонд, учредивший Нобелевскую премию, был создан благодаря тому, что когда-то Нобель выкачивал нашу нефть... К чему я об этом? Да просто вспомнилось.

Честно говоря, я давно не верю в объективность международных премий, вернее, комитетов, которые их присуждают. Если посмотреть, за что присуждалась Нобелевская премия мира в самом начале - там были деятели, имевшие реальные заслуги перед делом мира. А сейчас эта премия стала ангажированной и вручается не за заслуги перед делом мира, а за заслуги перед интересами Запада. Как можно было вручить такую премию Михаилу Горбачеву? Это было кощунством, я считаю. За что этому человеку дали Нобелевскую премию? За то, что он развалил свою страну. Тогда это была его страна, и он сделал все для ее развала, причем, кровавым путем. Он благословил армянский сепаратизм на разжигание конфликта, он благословил погромы в Грузии, в Казахстане, в странах Балтии. Присуждение ему Нобелевской премии мира дискредитировало саму идею, заложенную в эту инициативу Нобелем.

Надеюсь, что в будущем году Нобелевская премия мира будет присуждена Президенту США Дональду Трампу. Он ее реально заслужил.

Саммит в Египте войдет в историю. Но только в том случае, если мир на Ближнем Востоке станет долгосрочной реальностью.

Лейла Таривердиева