Cкончался заслуженный артист Азербайджана Рашад Бахтияров

После продолжительной болезни в возрасте 47 лет скончался актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, заслуженный артист Азербайджана Рашад Бахтияров, сообщает Day.Az.

Актер долгое время страдал от болезни легких.

Рашад Бахтияров родился 25 декабря 1978 года в Баку. В 2002 году окончил факультет драмы и киноактерского мастерства Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. С 2001 года был актером труппы театра.

Актер сыграл на сцене Академического национального драматического театра множество ролей по произведениям азербайджанских и мировых классиков, современных авторов, снялся в ряде фильмов и сериалах. В 2019, 2020, 2021, 2025 годах был удостоен Президентской премии.