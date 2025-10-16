В Баку пройдет военный парад, посвященный Дню Победы

По поручению Президента, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 8 ноября в Баку состоится военный парад, посвященный пятой годовщине со Дня Победы.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"В связи с подготовкой к параду проводятся репетиции с участием Вооружённых сил Азербайджанской Республики, в том числе подразделений Азербайджанской Армии.

В ходе репетиций в Баку и в окрестностях столицы выполняются полеты авиационных средств, перемещения автомобильной и боевой техники, а также кораблей по установленным маршрутам", - говорится в информации ведомства.