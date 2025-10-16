Названа сумма депозита, размещенного Министерством финансов Азербайджана в PASHA Bank

Министерство финансов Азербайджана разместило 372,450 млн манатов остаточных средств на депозитах в PASHA Bank к концу июня этого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил член Совета директоров, главный финансовый директор PASHA Bank Мурад Сулейманов на пресс-конференции, посвященной итогам первого полугодия 2025 года.

"К концу июня этого года мы привлекли 372,450 млн манатов остаточных средств от Министерства финансов Азербайджанской Республики. Средства размещены на краткосрочные депозиты сроком от 1 до 3 месяцев", - подчеркнул он.

Следует отметить, что с апреля этого года началось размещение свободных остатков единого казначейского счета в коммерческих банках посредством депозитных аукционов.