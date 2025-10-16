https://news.day.az/world/1788659.html Песчаный вихрь в Бразилии - ВИДЕО Песчаный вихрь в бразильском Гуанамби удивил местных жителей и вызвал кратковременные перебои с транспортом. Как передает Day.Az, явление зафиксировали очевидцы в дневное время - вихрь поднял пыль и песок, ограничив видимость на улицах. По предварительным данным, пострадавших нет.
По предварительным данным, пострадавших нет. Местные метеорологи объясняют появление вихря сочетанием высоких температур и сухой погоды.
