Суд изучил документы, касающиеся ущерба, нанесенного экономике и окружающей среде в результате армянской оккупации

16 октября продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Сначала подсудимый Давид Ишханян выступил с ходатайством о сокращении процедуры оглашения документов, касающихся ущерба, нанесенного движимому и недвижимому имуществу, а также культурным ценностям, и предоставлении стороне защиты копии документа, подписанного "начальником штаба армии" самопровозглашенного режима Камо Варданяном.

Председательствующий на заседании З. Агаев сказал, что в настоящее время продолжается исследование документов, при этом копия указанного документа уже размещена на планшетах, выданных подсудимым, а их печатные версии будут переданы адвокатам подсудимых.

Затем было объявлено, что по просьбе подсудимого Л. Мнацаканяна, озвученной на предыдущем судебном заседании, в суд вновь вызван потерпевший Ильхам Мамедов.

И. Мамедов ответил на вопросы, адресованные ему подсудимыми.

Отвечая не только на вопросы Л. Мнацаканяна, но и Давида Бабаяна и Давида Манукяна, И. Мамедов отметил, что о пытках, которым подвергся после того, как был взят в плен военнослужащими вооруженных сил Армении, он подробно рассказывал на судебном заседании, состоявшемся 2 октября этого года.

По его словам, 10 мая 2002 года, проходя военную службу, по пути на пост он заблудился и был захвачен в плен военнослужащими вооруженных сил Армении, после чего подвергся пыткам. "Меня держали в комнате, там находились и другие офицеры, меня допрашивали", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, когда и по каким причинам ему была присвоена группа инвалидности, потерпевший отметил, что в плену подвергался пыткам и получил травмы, вследствие чего и получил инвалидность.

На вопрос о том, предлагали ли ему в плену выехать в зарубежную страну и, если да, от кого поступило это предложение, И. Мамедов ответил, что такое предложение действительно поступало, однако он отказался от него. При этом, по словам потерпевшего, личность человека, сделавшего предложение, ему неизвестна.

Затем Л. Мнацаканян сообщил, что на следующем судебном заседании подробно расскажет о событиях, происходивших в то время.

Государственный обвинитель Фуад Мусаев отметил, что Л. Мнацаканян, с одной стороны, утверждает, что якобы не видел И. Мамедова, а с другой, обещает подробно рассказать о произошедшем. "Если он не знает И. Мамедова, то откуда ему известно, что именно происходило тогда?", - спросил прокурор.

В ответ Л. Мнацаканян заявил, что не знаком с И. Мамедовым, однако намерен рассказать о событиях, происходивших в тот период.

После этого судебное заседание продолжилось оглашением документов.

Вначале был зачитан документ, касающийся ущерба, нанесенного экономике и экономических потерь.

Отмечалось, что в результате военной агрессии Армении на территориях Азербайджана, подвергшихся непосредственному воздействию войны и оккупации, экономическая деятельность хозяйствующих субъектов страны была полностью прекращена, а экономические ресурсы региона незаконно эксплуатировались Арменией (в том числе посредством продажи прав на их использование, включая природные ресурсы, иностранным компаниям). Экономика Азербайджана, население, предприятия и государство понесли значительный ущерб и убытки.

Кроме того, в результате вооруженной агрессии Армении против Азербайджана и оккупации его территорий в течение почти 30 лет минерально-сырьевые запасы, расположенные на этих землях, незаконно разрабатывались, в результате чего Армения получила крупные объемы незаконных доходов, а Азербайджану был нанесен серьезный экономический ущерб.

В период оккупации велись незаконные работы по добыче полезных ископаемых - как металлических, так и неметаллических, осуществлялось незаконное использование всех видов подземных водных ресурсов.

В документах указано, что на оккупированных Арменией территориях принадлежащие Азербайджану гидроэлектростанции незаконно эксплуатировались оккупационными силами без соблюдения экологических норм, при этом осуществлялось производство электроэнергии. Вместе с тем, завершение строительства новых электростанций стало невозможным. В результате Азербайджан понес значительные экономические потери в сфере гидроэнергетики.

Кроме того, в результате военной агрессии Армении на оккупированных территориях Азербайджана население было лишено возможности заниматься сельским хозяйством, что привело к значительным экономическим потерям как для граждан, так и государства.

В документе под заголовком "Ущерб, нанесенный загрязнением минами и неразорвавшимися боеприпасами" отмечается, что в ходе вооруженной агрессии Армении против Азербайджана и оккупации его земель на захваченных территориях были заложены сотни тысяч мин, а обширные участки оказались загрязнены неразорвавшимися боеприпасами. По этой причине для обеспечения полной реинтеграции освобожденных от оккупации территорий в остальную часть Азербайджана требуется длительное время и значительные финансовые ресурсы.

В документе, касающемся ущерба, нанесенного окружающей среде, отмечается, что на оккупированных Арменией территориях Азербайджана были уничтожены леса, заповедники и вековые деревья, нанесен серьезный ущерб фауне и флоре Азербайджана, а также его водным ресурсам.

Затем были исследованы документы, касающиеся преступных формирований. В материалах отмечается, что преступная группировка "Еркрапа" ("Добровольцы") была создана в 1990-е годы и является одной из первых незаконных армянских вооруженных группировок. Она была основана в 1993 году министром обороны Армении Вазгеном Саркисяном. Отмечается, что данная группировка принимала активное участие в боевых действиях во время оккупации азербайджанских территорий вооруженными силами Армении.

Кроме того, в ходе судебного процесса были оглашены сведения о других преступных формированиях, участвовавших в оккупации суверенных территорий Азербайджана вооруженными силами Армении - таких как "Крестоносцы", "Добровольцы Малатии", "Муш", "Арабо", "Сасна Црер", "Сасунци Давид", "Добровольное милицейско-политическое объединение армии независимости" и другие вооруженные группировки.

На заседании суда также были исследованы документы, основанные на информации, опубликованной в ряде интернет-ресурсов, включая социальные сети. Одновременно были продемонстрированы фотографии, относящиеся к исследуемым материалам.

Судебный процесс продолжится 17 октября.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.