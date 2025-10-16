Трамп обсудит с Зеленским свой разговор с Путиным

Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсудит 17 октября на встрече с Владимиром Зеленским итоги своего телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говоря о предстоящей встрече с Зеленским в Белом доме, Трамп отметил: "<...> Мы обсудим мой разговор с президентом Путиным и много другое".

Он назвал беседу с президентом РФ "очень продуктивной".