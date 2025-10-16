https://news.day.az/world/1788694.html Трамп обсудит с Зеленским свой разговор с Путиным Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсудит 17 октября на встрече с Владимиром Зеленским итоги своего телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным.
Трамп обсудит с Зеленским свой разговор с Путиным
Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсудит 17 октября на встрече с Владимиром Зеленским итоги своего телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говоря о предстоящей встрече с Зеленским в Белом доме, Трамп отметил: "<...> Мы обсудим мой разговор с президентом Путиным и много другое".
Он назвал беседу с президентом РФ "очень продуктивной".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре