Раскрыта причина смерти Дайан Китон

Семья актрисы Дайан Китон, известной по ролям в фильмах Вуди Аллена и картине "Крестный отец 2", раскрыла причину кончины звезды Голливуда.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание People.

Официальные представители родных артистки, сообщили, что ее не стало из-за пневмонии. Другие подробности произошедшего не раскрываются.

"Семья Китон выразила благодарность за невероятную поддержку, которую она получила за эти несколько дней", - говорится в заявлении.

Родные музы Вуди Аллена также отметили, что Дайан посчитала бы данью уважения к ней, если бы поклонники пожертвовали средства в приюты для животных.