В Греции приняли закон о 13-часовом рабочем дне

Греческий парламент утвердил законопроект, допускающий установление 13-часового рабочего дня, что делает Грецию первой страной Евросоюза, легализовавшей подобную практику в частном секторе.

Как передает Day.Az, об этом пишет ТАСС.

Принятие нового трудового законодательства сопровождалось ожесточенными дискуссиями и социальным недовольством. Профсоюзы резко осудили закон, утверждая, что он "превращает современного работника в бесправного и лишенного жизни сотрудника", фактически аннулируя 8-часовой рабочий день.

Министр труда Греции Ники Керамеос пояснила, что применение такого графика возможно лишь в течение 37 дней в году и требует от работодателей компенсации в размере 40% от почасовой оплаты труда.

В преддверии принятия закона страна столкнулась с общенациональными забастовками и масштабными митингами в Афинах и других городах. Профсоюзные акции протеста привели к параличу общественного транспорта, государственных учреждений и даже средств массовой информации. Несмотря на требования демонстрантов об отмене законопроекта, повышении заработной платы и защите трудовых прав, правительство осталось непреклонным.