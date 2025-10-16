Обсуждено сотрудничество в сфере здравоохранения между Азербайджаном и Израилем

В министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Государства Израиль в нашей стране Роненом Краусом.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Минздраве Азербайджана.

"В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в сфере здравоохранения между Азербайджаном и Израилем. Стороны подчеркнули важность реализации совместных проектов в области медицинской науки, внедрения инновационных технологий, подготовки кадров и цифровизации системы здравоохранения.

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, отметив, что передовой опыт, применяемый в системе здравоохранения Израиля, представляет интерес для нашей страны, подчеркнул важность расширения обмена опытом в этой сфере. Было отмечено наличие широких возможностей для реализации взаимовыгодных проектов в таких областях, как медицинское образование, управление больницами, телемедицина, фармацевтика, медицинские технологии и медицинский туризм, а также расширение прямых связей между ведущими медицинскими центрами и научно-исследовательскими институтами двух стран.

В свою очередь, посол Ронен Краус подчеркнул, что дружеские и партнёрские отношения между Израилем и Азербайджаном развиваются по восходящей линии, и сотрудничество в сфере здравоохранения является важной составляющей этих отношений.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в информации ведомства.