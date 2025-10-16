Названо количество семей, переселившихся в новые квартиры в Физули, Джебраиле и Ходжавенде

В общей сложности более 1700 семей переселились в новые квартиры в Физулинском, Джебраильском и Ходжавендском районах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил руководитель аппарата Государственного агентства жилищного строительства Азербайджана (MİDA) Фарман Гурбанлы, выступая на III Национальном градостроительном форуме Азербайджана в Ханкенди.

По его словам, начато строительство 22 социальных объектов, 16 из которых уже сданы в эксплуатацию:

"Это 5 школ, 9 детских садов и 2 медицинских учреждения. Всего за последние 9 лет агентство реализовало 18 проектов, в 8 из которых полностью сдано в эксплуатацию 12 тысяч квартир. В настоящее время по 4 проектам ведется строительство, по 3 - проектирование".

Он отметил, что реализуемые в Карабахе жилищные проекты являются одним из основных направлений процесса "Великого возвращения".

"Наши три проекта в Карабахском регионе успешно завершены", - подчеркнул Ф.Гурбанлы.